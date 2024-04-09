我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

吳彥祖斥年輕演員太注重外貌：做網紅不會讓演技精進

記者黃保慧／綜合報導
吳彥祖入行27年，是外貌和實力都兼具的演員。(取材自微博)
吳彥祖入行27年，是外貌和實力都兼具的演員。(取材自微博)

49歲男神吳彥祖已把事業重心放在好萊塢，日前他接受雜誌專訪，談及演藝生涯及近況，也對現今演藝圈狀況表達看法，他表示不能理解年輕演員經營抖音小紅書來營銷自己，直說：「做網紅並不會讓你的演技精進的。」

吳彥祖入行27年，演過無數經典電影，是外貌和實力都兼具的演員，不過他表示，「外在不是演員值得驕傲的資本」。他是個不在意在鏡頭帥不帥的人，也不考慮外型與自己是否匹配，他喜歡挑戰大家想像不到的角色，讓自己不被限制住。

他也分享個人經驗給後輩，說道：「如果你是歌手，那麼你就盡可能地表達自我好了，歌手是需要有獨特個人風格的， 越是與眾不同越好。」但如果是演員他則認為，「要減少經營自己的外在多麼時髦，或者盡量不打造某個固定人設，演員是要躲在角色後面的才對。」

他也直說：「我也不太理解為什麼很多年輕演員需要經營抖音帳號、小紅書帳號來行銷自己。難道當演員這個身分還不能夠滿足你嗎？角色才會為你帶來最大的話題量啊，做網紅並不會讓你的演技精進的。我知道，可能現在很多外界聲音會讓年輕藝人迷茫，會推著他們往前走，別人這樣做，你不這樣做總會覺得不太對勁。」

吳彥祖將在4月拍攝新電影，對於自己的下一步，他經常挑戰一些不一樣的角色　嘗試變化。過去幾年，他多出演比較嚴肅的電影題材 ，角色也都偏向暗黑風格；這次，他說：「我想透過新角色給自己一些全新的體驗。」

小紅書 抖音 好萊塢

上一則

花蓮大地震當下 具俊曄緊抓大S

下一則

劉嘉玲昔日拍戲遲到被她賞巴掌？鄭裕玲還原真相

延伸閱讀

美國現象／小紅書成年輕人生活指南

美國現象／小紅書成年輕人生活指南
日本網紅救護車裡直播 救護人員發文：該去搭計程車

日本網紅救護車裡直播 救護人員發文：該去搭計程車
吳彥祖斥年輕演員太注重外貌 直呼不理解抖音、小紅書「營銷」

吳彥祖斥年輕演員太注重外貌 直呼不理解抖音、小紅書「營銷」
台網紅愚人節造謠「巴菲特買台積電股票」最重判10年

台網紅愚人節造謠「巴菲特買台積電股票」最重判10年

熱門新聞

「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你