我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

72歲洪金寶太會打 古天樂和他打到「受訪都吃力」

記者黃保慧／綜合報導
任賢齊飾秋哥。(圖／華映娛樂提供)
任賢齊飾秋哥。(圖／華映娛樂提供)

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯、蔡思韵等實力派巨星共同演「九龍城寨之圍城」。其中古天樂演出九龍城寨的精神領袖龍捲風，他表示電影是部陽剛味很重的動作片，「很多演員都進行動作訓練一年，除非是極高難度的動作場面才會用替身代勞，不然都是演員自己演出。」

72歲洪金寶在電影中演出想占領城寨的大老闆，和古天樂是敵對的關係，他透露古天樂的身手進步很多，已經是動作戲的老手，古天樂表示這回也有自己也有多場打戲，至於是否感到吃力，他笑說：「現在連做訪問都會覺得吃力了。」那是導演鄭保瑞如何說服他演出呢？他搞笑地說：「收片酬就被打動了啊！」

古天樂飾演龍捲風。(圖／華映娛樂提供)
古天樂飾演龍捲風。(圖／華映娛樂提供)

任賢齊在片中扮演城寨中的大地主，他表示電影中有很多精采的動作場面，還有兄弟之間情誼，很多故事串連，「我自己也非常期待上映時可以看到成果。」

「九龍城寨之圍城」改編自根據知名作家余兒小說、香港漫畫家司徒劍所繪製的漫畫自「九龍城寨」，由香港影壇的黃金陣容集合的台前幕後的精英團隊，不但精細重現80年代香港最知名的「三不管」九龍城寨的獨特景色，以緊張刺激的節奏，喘不過氣的武打動作情節，華麗細緻而充滿香港回憶的場景，再加上各式精采角色，活現於大銀幕上。

洪金寶大哥飾演大老闆。(圖／華映娛樂提供)
洪金寶大哥飾演大老闆。(圖／華映娛樂提供)

香港 龍捲風

上一則

李多慧捐款花蓮震災 友讚人美心善

下一則

男星尼可拉斯葛拉辛1天拍4場床戲 不同伴侶沒空尷尬

延伸閱讀

72歲洪金寶太能打 打到古天樂「訪問都吃力」

72歲洪金寶太能打 打到古天樂「訪問都吃力」
喜迎70歲 成龍：能老是件幸運的事

喜迎70歲 成龍：能老是件幸運的事
讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」
成龍蒼老照瘋傳 洪金寶怒嗆酸民：有誰不會老？

成龍蒼老照瘋傳 洪金寶怒嗆酸民：有誰不會老？

熱門新聞

「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你