網批毀經典 「新龍門客棧」拍成怡紅院

婁藝瀟主演的「新龍門客棧」口碑低落。(取材自微博)

由徐克監製，張曼玉 、林青霞、梁家輝等人主演的電影「新龍門客棧」，1992年上映後創下高票房、高口碑，堪稱香港 新武俠電影的翹楚。近日，婁藝瀟主演的網路電影「新龍門客棧」在多家影音平台上架，卻引來網友吐槽「毀經典」、「把客棧拍成怡紅院」。

電影「龍門客棧」最早拍攝於1967年，是大導演胡金銓的經典作品，直到1992年，才被翻拍成「新龍門客棧」。這次上線的版本，是由婁藝瀟、梁森、陳志朋 等人主演，說是翻拍，實則改編了不少劇情，最令觀眾無法接受的是，全片都在打「擦邊球」。

片中，所有的女演員幾乎全數出賣色相，上演露出大腿、勾搭客人的戲碼，有網友說，「才看了不到5分鐘就有暈船的感覺，被徹底噁心到了」，還有人說，「這哪裡是客棧，根本是怡紅院」。而「新龍門客棧」的劇情也遭到詬病，被指根本不像武俠片，反而像極「奇幻片」，很多環節都非常不合邏輯。

據了解，「龍門客棧」製作成本超過1500萬人民幣，但首日票房只有46萬，有業內人士分析，該片最終票房恐怕連300萬人民幣都不到。