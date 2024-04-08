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喜迎70歲 成龍：能老是件幸運的事

記者黃保慧／綜合報導
成龍迎來70歲大壽，古力娜扎PO照祝賀。(取材自微博)
成龍迎來70歲大壽，古力娜扎PO照祝賀。(取材自微博)

武打巨星成龍喜迎70歲生日，慶生前夕卻被不少朋友提醒將邁入古稀之年，他感慨在微博發文並回憶舊照，更澄清了日前瘋傳他白髮蒼蒼、留著大白鬍的原因。

成龍放上多張以前拍攝電影的帥氣照片，對70年的人生寫下體悟，「每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有70歲了嗎？ 」驚訝過後，他的下一個想法，就是他的大師兄洪金寶所言，「能老，是一件幸運的事。尤其我們拍動作電影的人，更知道這分幸運有多難得」。

他也提到，日前在網路上瘋傳他白髮、白鬍鬚，像個年邁老頭的照片，讓不少人關心起他的身體狀況。他藉此也向外界解釋：「在這跟大家說聲放心，那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。 過去這麼多年來，只要是劇情需要，無論是驚險的動作戲，或是不同的造型，我都願意嘗試。」

演藝圈許多後輩也紛紛獻上祝福，其中，古力娜扎就在微博貼出兩人合影，並PO文，「大哥生日快樂！從您身上學到很多很多很多，祝大哥永遠開心快樂萬事勝意」。

回溯成龍精采的演藝生涯，拍過無數經典電影，2016年更拿到第89屆奧斯卡終身成就獎，創下不少里程碑，正如電影魂不滅的他所言：「入行62年，到現在還在繼續拍電影，值得好好珍惜，我愛電影」。

微博 奧斯卡

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