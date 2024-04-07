我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

2億製作費出問題 陳小春「反黑2」突停拍

娛樂新聞組／綜合報導
陳小春主演的網劇「反黑」，2017年播出後獲得不錯反響。(取材自微博)
陳小春主演的網劇「反黑」，2017年播出後獲得不錯反響。(取材自微博)

由港星陳小春、陳國坤主演的網劇「反黑」，在2017年開播後創下高口碑、高收視，時隔六年，該劇於去年底宣布開拍第二季，並預告投資金額高達2億元(港幣，下同，約2563萬美元)。沒想到，短短幾個月時間，竟傳出劇集因資金問題停拍，受影響演員多達上百人。

香港01報導，「反黑2」除了原班人馬，還加入謝天華、陳瀅、肥媽、江嘉敏、陳山聰等人，去年底開拍時一度引起話題。有指突然停拍是因為2億天價的投資嚇壞不少「金主」，另有傳言指，參與投資的卲氏只肯砸1000萬，現階段製作團隊正在找「新金主」，並且希望能夠在4月底復工

當初加盟該劇時，陳小春曾被問到片酬問題，他表示，片酬不是最重要的，因為劇本真的很出色，而且就算資金充足，他也希望能花到製作費上，顯然對這部「反黑2」充滿期望。

其實，陳小春近年來已將演藝重心轉移至內地，憑著參加綜藝節目席捲的人氣，接下不少代言與活動，而他近年的戲劇代表作就是「反黑」。

「反黑」自2017年播放以來，全球各平台累計播放次數約50億，在優酷有30億點擊率，超過1億觀眾追看。而「反黑2」劇情延續前集故事，講述以陳小春為首的反黑組探員如何與各社團鬥智鬥勇。劇情將加入大量真實新聞片段。

陳小春 投資 復工

上一則

想要孩子不要老公 布蘭妮徵求「精」主

下一則

五月天商業化？ 阿信：沒忘初衷 資源越多責任越大

延伸閱讀

陳小春「反黑2」開拍4個月爆停工 資金不足…上百演員被拖累

陳小春「反黑2」開拍4個月爆停工 資金不足…上百演員被拖累
大莊家賭場度假村 兄弟幫演唱會門票開售

大莊家賭場度假村 兄弟幫演唱會門票開售
聶遠月給家用300萬? 網質疑：片酬沒這麼多

聶遠月給家用300萬? 網質疑：片酬沒這麼多
「甜茶」登新票房天王 葛倫鮑威爾小兵立大功

「甜茶」登新票房天王 葛倫鮑威爾小兵立大功

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

2024-03-31 21:31
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣