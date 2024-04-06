太拚命了 王燦被熱油燙傷隔天就上工直播帶貨

杜淳妻子王燦PO出照片，表示自己已經好多了。(取材自微博)

大陸男星杜淳的妻子王燦在社群透露，日前在餐廳吃飯時意外被整鍋熱油燙傷，並曝光現場照及傷勢照。如今事發已數日，有網友關心王燦的狀況，但據了解，她在燙傷的隔天就開始直播帶貨工作了，對此，有網友直呼，「也太拚了吧」。

王燦當天是被又麻又燙的熱油潑灑到左半身，但她並未責怪餐廳，而是在去醫院的途中，忙著提醒網友，千萬別讓孕婦孩子和老人坐在上菜的位置。眼看幾天過去了，不少網友紛紛關心起王燦的傷勢，還有人擔心她要失業了，「被燙成那樣以後怎麼拍視頻賺錢啊」，沒想到，王燦馬上回覆網友，「臉沒事，不影響工作」 。

據悉，王燦在被燙傷的隔天就開始工作了，先是曬出一則醫美的測評視頻，推薦起美容儀。隔天，她又繼續直播帶貨一款髮膜，並親自測評，十分用心。

在另一個平台，王燦也接了兩個廣告，一個是卸妝油，另一個是無肩帶內衣。

有網友質疑，王燦有必要這麼拚嗎？畢竟燙傷不是小事，必須好好休息。不過，王燦5日PO出最新照片，表示自己「已經好多啦，燙傷知識都收藏了，謝謝大家的關心」。

其實，被認證護膚博主的王燦帶貨能力很強，她的某平台粉絲已突破32萬，且連馬伊琍 女兒文君竹還有時尚達人韓火火都關注了她。