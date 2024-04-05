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吳京牌失靈？ 「零度極限」首日票房20美元

娛樂新聞組／綜合報導
吳京近年因為「戰狼」、「長津胡」、「流浪地球」等電影熱賣，總票房數驚人。(取材自微博)
吳京近年因為「戰狼」、「長津胡」、「流浪地球」等電影熱賣，總票房數驚人。(取材自微博)

清明連假期間，大陸有不少新電影上映，其中一部由吳京參演、製作成本破億人民幣的主旋律電影「零度極限」，上映首日票房僅收143元(人民幣，下同，約20美元)，成為清明檔票房最慘新片。有網友說，「吳京牌」失靈了嗎？

以滑雪運動為主題的「零度極限」，由韓庚、郎月婷、尹昉主演，還有吳京、姜武、李晨等客串，可說是大牌雲集。本來是為了2022年北京冬季奧運會而拍攝，但電影一而再、再而三改檔，去年12月底上映了一個多月，由於票房不佳，片方撤檔改到今年清明節檔期，但還是難救頹勢。

該片講述韓庚飾演的知名滑雪選手淩風，因為事故陷入事業低潮，之後回到家鄉，在朋友的激勵下，重新找回自我，最終突破極限的故事。有網友評論「故事俗套，製作粗糙，1億的成本估計都用來請明星了」。

還有人吐槽，「零度極限」就像吳京這些年客串的「中國乒乓之絕地反擊」、「龍馬精神」等片，票房都被「含京量」給拉垮了。

業界分析，「零度極限」最終票房恐怕連百萬元不到，更別說回本了。

眾所周知，吳京近年因為「戰狼」、「長津胡」、「流浪地球」等電影賣座，總票房達300億，成為中國影史第一人，更被吹捧為「票房保證」，於是許多影片找他客串，但最終票房卻不一定能和他的名氣成正比。

「零度極限」由韓庚擔綱主演。(取材自微博)
「零度極限」由韓庚擔綱主演。(取材自微博)

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