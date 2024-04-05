李亞鵬聽到粉絲提「王菲」… 尷尬回「一句話」 網吐槽：很愛演

李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜(右)。(取材自微博)

大陸男星李亞鵬2013年與天后王菲 離婚後，兩年前再婚小19歲的圈外人海哈金喜。近日，轉行直播賣茶葉的李亞鵬與網友合影時，對方突然表示自己是王菲的粉絲，讓他尷尬回應「不該說的名字就別說了」，此舉遭網友抨擊「很愛演」。

李亞鵬近年投資 失利，欠下約4000萬人民幣債務，還被執行限制高消費，他也因此轉行直播賣茶葉還債，一度引起網友熱議。

據娛樂博主「芒果撈小萌主」指出，李亞鵬近日勤跑各地工作，遇到網友求合照，他答應後主動拿出手機，沒想到一旁的女子突然表示她們都是王菲的粉絲，李亞鵬便秒回，「咱不該說的名字就別說了」。

事後，他在直播間重提此事，自嘲，「居然也有讓鵬哥我接不上的時候，我真的不知道該咋接，我是應該表現出驚訝還是驚喜啊？又提了一個不該提的名字。」

對此，網友不以為然，直批李亞鵬剛開始做直播時為求流量，時不時都在提前妻王菲的名字，「現在是失憶了嗎」、「不該說的名字，王菲犯法了？」、「這男的真的很愛演，還好王菲離得早」、「軟飯硬吃，第一名」。

據悉，李亞鵬曾表示，和王菲離婚的原因和經濟狀況有關，並表示淡出演藝圈後曾有六年都沒有收入，只能靠過去拍戲剩下的錢度日，這也讓婚姻出現問題。