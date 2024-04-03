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馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰宣傳新戲「黃雀在後」，分享做爸爸的生活。（視頻截圖）
馮紹峰宣傳新戲「黃雀在後」，分享做爸爸的生活。（視頻截圖）

中國男星馮紹峰與趙麗穎因電影「西遊記·女兒國」及電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」假戲真做，2018年閃婚隔年生下兒子，兩人婚姻2021年畫下句點；近日，馮紹峰為新電影「黃雀在後」宣傳時，罕見談及與5歲兒子的相處，過程中一度紅了眼眶，瞬間登上微博熱搜。

犯罪懸疑電影「黃雀在後」近日上映，主角馮紹峰、黃夢瑩亮相北京舉行的首映禮，並於電影放映後與觀眾對談。馮紹峰除了在現場分享拍攝過程，還清唱韓語版「知否知否應是綠肥紅瘦」的主題曲；不過全晚焦點仍落在馮紹峰分享與趙麗穎離婚後，自己獨力照顧5歲兒子的點滴。

他被問到「什麼樣子是合格的父母？」他表示，自己非常愛孩子，「我會以成人的聊天方式和孩子對話，很珍惜這種美妙的體驗」；他也提到，在當父親的過程中自己還不夠好，所以也不斷在成長，「孩子和父母的感情好，才是最大的成功」。馮紹峰更一度因為感觸而紅了眼眶，瞬間登上微博熱搜。

趙麗穎曾坦言，因為馮紹峰家的經濟狀況比較好，兩人討論後才決定將兒子給馮紹峰一家照顧，趙麗穎也不時被拍到去馮紹峰家接兒子出遊，隔天又準時將兒子送回男方家，可見兩人離婚後並沒有交惡；但趙麗穎近日努力宣傳新劇「與鳳行」，與馮紹峰意外「同框」。

有媒體報導指出，但同樣宣傳新作，趙麗穎除了一堆美麗劇照，還被批評在離婚後未有盡母親的責任，指她只顧發展自己拍攝劇集的事業，被一窩蜂的負面評價淹沒。

馮紹峰(右)與趙麗穎(左))離婚後，獨力照顧兒子。（取材自微博）
馮紹峰(右)與趙麗穎(左))離婚後，獨力照顧兒子。（取材自微博）

趙麗穎 微博

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