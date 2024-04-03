「披荊斬棘3」展現唱功 魏哲鳴認了在意勝負

魏哲鳴參加「披荊斬棘3」被讚是寶藏藝人。(圖／LiTV、北京丞娛文化提供)

33歲陸劇男神魏哲鳴出道12年，至今拍過26部作品，在王鶴棣、白鹿主演的甜寵劇「以愛為營」中飾演儒雅教授「喻游」，深受觀眾歡迎，歌手身分出道的她，曾參加選秀節目「披荊斬棘的哥哥」第三季，展歌喉秀功力，私底下是周杰倫 粉絲的他，也會在拍完大量情緒戲後，靠看偶像演唱會獲得療癒。

在「以愛為營」中，魏哲鳴飾演公司戰略顧問也是大學副教授的「喻游」，拍攝過程印象最深刻的事，是與角色秦時月（沈雨潔飾）在山頂表白戲碼，「這是喻游下定決心認真面對自己的想法，而不是衡量別人怎麼看待這段感情。」，現實生活中，魏哲鳴表示：「如果真的遇到喜歡的人，我傾向直接跟對方表明心意，但是在不確定時，我可能不會太貿然行動。」

除了戲劇，魏哲鳴在「披荊斬棘3」表現優異，儘管之前有過王霏霏給予許多建議和幫助，知道他想選唱跳時，還推薦他不錯的舞蹈老師學習，「也一直叮嚀我別緊張，放平常心享受舞台就好」，但他坦承在意勝負，「『披哥』畢竟做為競技類綜藝，它的淘汰標準就是輸贏，那我肯定是以贏的方向盡全力，但也會享受成長的過程。我認為最重要是盡力了，沒給自己留下遺憾就可以了，不必糾結結果還是過程」。