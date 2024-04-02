戲說從頭／孫千與梁靜扮演母女 即興發揮「很漲戲」

孫千(右)和梁靜演繹一對閨密般的母女。(取材自微博)

中國電視劇「煙火人家」近日熱播，孫千飾演的「小太陽」陶姝娜收穫了許多觀眾的喜愛。孫千日前笑言，陶姝娜的確是一個很有魅力的角色，「我也一直被她的光芒照耀著。」她也表示，和梁靜合作很「漲戲」。

新快報報導，劇中，陶姝娜是機械工程專業的博士，聰明時尚且興趣廣泛。她從中學開始就以學霸張小彥為偶像，在學業和科研上一直追隨對方的腳步，也勇敢追求屬於自己的愛情。這種敢作敢當的「直球」性格，讓陶姝娜爆火出圈。她和張小彥學霸間的愛情，和母親孟菀青閨密般的相處模式，都是大家津津樂道的話題。不少女性觀眾更表示，每個女生都想活成陶姝娜，「誰會不喜歡陶姝娜？」、「陶姝娜好自由，好自信，好鬆弛！」

對此，孫千坦言，自己多少有些始料未及。在孫千看來，剛開機時，她就覺得陶姝娜跟自己的相似度非常高。但拍完之後回過頭看劇，才發現那段時間其實是陶姝娜賦予了自己很高的能量，「我希望自己能夠擁有陶姝娜的勇敢和率直，希望自己和她一樣永遠知道自己要的是什麼。」

影集播出後，陶姝娜和張小彥學霸間的愛情也備受熱議，「蟠陶盛彥」組合大火。對此，孫千也表示，她雖然理解並尊重陶姝娜的情感選擇，但如果換作是她自己，可能不能接受如此長久的原地等待。

相較於劇中徐帆和馬思純這對壓抑的母女關係，孫千和梁靜演繹的閨密般的母女關係則讓人陪感輕鬆。孫千透露，這次和前輩梁靜合作非常愉快，「她真的是特別好的姐姐，特別照顧我們年輕演員。我和梁靜老師很多戲都是現場即興發揮的，真的很漲戲！」