「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花
由香港導演王家衞執導、監製的電視劇「繁花」，開播後掀起一股風潮，熱度至今未退散。除了男主角胡歌受到關注，三大女主角之一的唐嫣亦被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。日前，唐嫣與胡歌一同出席「電視劇品質盛典」，座位安排明顯變化，引起網友熱議。
從流出的現場照片可見，胡歌的座位被安排於第一排正中間「C位」，唐嫣坐在胡歌的左邊，而胡歌的右邊則坐著「三金影后」周迅。唐嫣與周迅一同被編排在胡歌兩側，足見地位與昔日大不同，碾壓劉亦菲、楊冪、劉詩詩、趙麗穎等「85花」。
據了解，在大型活動上，最容易看出藝人的「咖位」，多數情況下，胡歌會坐在C位，然後以他為中心，兩邊坐著的女星代表著她們在娛樂圈的人氣和咖位。
唐嫣這次能和周迅分別坐在胡歌兩邊，說明了唐嫣如今在娛樂圈的影響力確實比之前提升很多，這一且都拜「繁花」之賜。而曾經坐在靠近C位的楊冪如今坐到了靠邊位置，Angelababy更是直接「消失」了
唐嫣自從和羅晉結婚後，沉寂了好幾年，讓她在娛樂圈地位一度驟降，在和其他85花合照時也只能站在角落。自從「繁花」熱播後，唐嫣飾演的「汪小姐」助她擺脫「傻白甜」形象，成功打贏翻身仗。
上一則
湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點
下一則
FB留言