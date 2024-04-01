我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣因為「繁花」再創事業高峰。(取材自微博)
唐嫣因為「繁花」再創事業高峰。(取材自微博)

由香港導演王家衞執導、監製的電視劇「繁花」，開播後掀起一股風潮，熱度至今未退散。除了男主角胡歌受到關注，三大女主角之一的唐嫣亦被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。日前，唐嫣與胡歌一同出席「電視劇品質盛典」，座位安排明顯變化，引起網友熱議。

從流出的現場照片可見，胡歌的座位被安排於第一排正中間「C位」，唐嫣坐在胡歌的左邊，而胡歌的右邊則坐著「三金影后」周迅。唐嫣與周迅一同被編排在胡歌兩側，足見地位與昔日大不同，碾壓劉亦菲、楊冪、劉詩詩、趙麗穎等「85花」。

據了解，在大型活動上，最容易看出藝人的「咖位」，多數情況下，胡歌會坐在C位，然後以他為中心，兩邊坐著的女星代表著她們在娛樂圈的人氣和咖位。

唐嫣這次能和周迅分別坐在胡歌兩邊，說明了唐嫣如今在娛樂圈的影響力確實比之前提升很多，這一且都拜「繁花」之賜。而曾經坐在靠近C位的楊冪如今坐到了靠邊位置，Angelababy更是直接「消失」了

唐嫣自從和羅晉結婚後，沉寂了好幾年，讓她在娛樂圈地位一度驟降，在和其他85花合照時也只能站在角落。自從「繁花」熱播後，唐嫣飾演的「汪小姐」助她擺脫「傻白甜」形象，成功打贏翻身仗。

唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)

胡歌 周迅 繁花

上一則

湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點

下一則

「斷背山」未獲最佳影片 李安：當時奧斯卡對同性戀故事存偏見

延伸閱讀

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

熱門新聞

吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析