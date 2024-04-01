「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花

唐嫣因為「繁花」再創事業高峰。(取材自微博)

由香港導演王家衞執導、監製的電視劇「繁花 」，開播後掀起一股風潮，熱度至今未退散。除了男主角胡歌 受到關注，三大女主角之一的唐嫣亦被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。日前，唐嫣與胡歌一同出席「電視劇品質盛典」，座位安排明顯變化，引起網友熱議。

從流出的現場照片可見，胡歌的座位被安排於第一排正中間「C位」，唐嫣坐在胡歌的左邊，而胡歌的右邊則坐著「三金影后」周迅 。唐嫣與周迅一同被編排在胡歌兩側，足見地位與昔日大不同，碾壓劉亦菲、楊冪、劉詩詩、趙麗穎等「85花」。

據了解，在大型活動上，最容易看出藝人的「咖位」，多數情況下，胡歌會坐在C位，然後以他為中心，兩邊坐著的女星代表著她們在娛樂圈的人氣和咖位。

唐嫣這次能和周迅分別坐在胡歌兩邊，說明了唐嫣如今在娛樂圈的影響力確實比之前提升很多，這一且都拜「繁花」之賜。而曾經坐在靠近C位的楊冪如今坐到了靠邊位置，Angelababy更是直接「消失」了