又是翻拍？包貝爾自導自演新片 預售票房吊車尾

包貝爾自導自演的喜劇電影「大反派」即將上映。(取材自微博)

由包貝爾自導自演的喜劇電影「大反派」還未上映，就成為討論焦點。據悉，該片預售票房目前僅28.3萬元，這樣的成績，在清明檔期中的12部新片中，淪為吊車尾。而包貝爾的電影創作也引起網友熱議。

「大反派」講述包貝爾飾演的小演員畢超費盡千辛萬苦，終於得到一個演出大反派的機會，但畢超意外失去記憶，竟誤以為自己是綁架案的嫌犯，陰差陽錯「變身」大反派，決心「逆天改命」的他，沒想到遭遇了一系列的爆笑囧事。

有網友扒出，這部片與2020年的法國爆款片「誰是大英雄」劇情相似度頗高，還有人說，包貝爾主演或導演的「大英雄」、「我的女友是機器人」、「陽光姊妹淘」、「動物園 裡有什麼？ 」皆是翻拍南韓 電影，於是紛紛猜測「大反派」也是翻拍，不過官方並未證實。

據悉，包貝爾最為人熟悉的就是2016年結婚時，在婚禮現場大鬧伴娘柳岩的負面新聞。當時，柳岩是伴娘團成員，卻被新郎包貝爾、伴郎韓庚等五人撲倒，並一度要將她丟進泳池中，導致她險些走光，最後哭了出來，引發不小爭議。此後包貝爾和她形同陌路，甚至一度傳出女方是藉此炒作。

直到五年後，包貝爾才回應，自己曾經對柳岩道歉過，但仍無法熄滅網友怒火。