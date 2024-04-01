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新聞女王轉戰餐飲 佘詩曼變犀利女霸總

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼在劇中飾演女總裁。(取材自微博)
佘詩曼在劇中飾演女總裁。(取材自微博)

由宋軼、佘詩曼、張超等人主演的現代都市劇「今天的她們」近日開播。這部劇講述了三位新時代女性無論經歷何種挫折挑戰，都從未放棄對愛的堅持、對理想的追求的故事。該劇由川蜀美食作引，聚焦「她視角」，展現出對女性題材的新思考。

人民網報導，劇情中，北漂一族路真真（宋軼飾）決定為愛轉戰成都，投資人梁清然（佘詩曼飾）也因職業發展來到成都，路真真為幫助閨密顧漫婷（李純飾）加入顧大鵬（張國立飾）的川菜館「川白樓」，一場關於成長與傳承的故事就此開啟。最終三個女性在奮鬥、歡笑與感動中實現了自我成長和精神蛻變。

劇中作為故事連接點的「川白樓」，是一家經營多年的老字號川菜館。在受到日新月異的互聯網生態衝擊時，老闆患癌退位，投資人強勢收購，劇中人們陷入了生存危機。

香港01報導，值得關注的是，去年才憑「新聞女王」人氣急升的佘詩曼，在劇中飾演一位超有氣場的餐飲業生意人，女總裁的人設風格再展現她多元戲路，成功引起不少話題。

佘詩曼飾演的梁清然，造型上充分展現女強人氣勢，再配上中短髮型設計，相當有霸氣。除了服裝上展現人物特色之外，在台詞上更展現其性格，就好像與張國立對戲時，她就表示：「這個店我說拿走就拿走。」還有：「比起安逸，我更希望我的員工去冒險，去做行業刺客。」台詞犀利，霸總十足。

宋軼飾演的路真真，是一名已過著北漂生活多年的女生，但因事業的不順，令她最終回到家鄉成都，渴望做自己想做的事情，為自己打拚成為自己的女王。

而李純則飾演顧漫婷，是一位性格火辣的女生，天生好命有好家庭與嫁給了初戀，人生道路非常順遂。但當生活起了一場變化後，她就要嘗試去面對，但對於她來說完全不怕，迎難而上。

三個女生有三種不同性格，及後因緣分之下結識成為好朋友，大家互相了解共同面對挫折，一起追求更好的理想。

宋軼在新劇中扮演一名返鄉打拚的北漂。(取材自微博)
宋軼在新劇中扮演一名返鄉打拚的北漂。(取材自微博)

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