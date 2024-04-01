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抄襲劉德華「與龍共舞」… 王晶「億萬傻王子」短劇 被網友罵翻

娛樂新聞組／即時報導
王晶的「億萬傻王子」遭到網友抨擊。(取材自微博)
王晶的「億萬傻王子」遭到網友抨擊。(取材自微博)

近年來，各社交媒體及影片平台流行起短劇，香港導演王晶也加入短劇陣營，拍攝「億萬傻王子」，但近日啟播後，觀眾反應不如預期，還有網友指出，「億萬傻王子」與王晶1991年上映的喜劇「與龍共舞」如出一轍，連主角名字也用當年劉德華飾演的龍家俊，引起網友抨擊沒創意。

香港01報導，王晶在去年底帶領團隊在橫店開拍短劇「億萬傻王子」，由他擔任總編導，男主角則是何浩文，曾與王晶合作「大內密探靈靈狗」、「九品芝麻官」等電影的苑瓊丹也友情參演。該劇按照觀眾口味，拍攝霸道總裁、隱世富豪愛上灰姑娘的故事，但卻被網友發現，劇情和「與龍共舞」雷同。

據悉，王晶於1991年執導的喜劇「與龍共舞」，由劉德華、張敏、吳孟達、葉德嫻等主演，劇情講述香港億萬富豪龍家俊（劉德華飾）機緣巧合下愛上住在大嶼山的月光（張敏飾），於是化身平民接近月光，卻被誤以為是內地偷渡客，於是「大陸雞」便寄住於月光家中，並在追求女神的過程中，不斷暗中豪擲金錢博取她的歡心。

「億萬傻王子」採用霸道總裁套路，本以為觀眾會買單，卻沒想到，「億萬傻王子」完全沒有創意，更與舊作「與龍共舞」套路相同，連何浩文的角色也照舊採用劉德華飾演的龍家俊，令觀眾相當失望，並大喊退貨，在留言版上狠批「億萬傻王子」，就算結尾數集有王晶及陳百祥出鏡助陣，亦無法力挽狂瀾。

香港 偷渡客 吳孟達

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