王菲罕同框李嫣 「少女感」沒了？ 一部位洩漏年齡

王菲(左)被拍到和女兒李嫣一起現身在機場。(取材自微博)

華語歌壇天后王菲 近年來進入半引退狀態，除了在公共場合被拍到，極少參加活動或演出。近日，王菲被拍到和女兒李嫣 一起現身在機場，只見王菲穿了淺色針織衫搭配闊腿褲，簡約有型。一身黑的李嫣則氣場強大，和媽媽當年氣質十分相近，像是「迷你版王菲」。

王菲貴為天后，但近年來的打扮相當簡約低調，在她身上幾乎看不到任何奢侈品。這次，她也被發現全身行頭就屬包包最貴，大約3100元人民幣(約429美元)，而上衣和褲子則落在600元到900元之間。

引人關注的是，王菲這次還被曝光無濾鏡高清照片。55歲的她皮膚白皙、身材纖細，但有眼尖網友發現，她脖子上的紋路溝壑相當明顯，完全沒有網傳的「少女感」，而且她看起來相當疲憊。

而李嫣的狀態，則讓網友十分驚訝，目前18歲的她身高已接近170公分，和母親不相上下。但從長相來看，她卻更像爸爸李亞鵬。