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謝霆鋒為網紅下廚 紅燒肉被嫌「味道一般」粉絲忍不住

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒(左)為網紅「白冰」下廚做菜，引起網友議論。(取材自微博)
謝霆鋒(左)為網紅「白冰」下廚做菜，引起網友議論。(取材自微博)

香港知名藝人謝霆鋒近日為網紅「白冰」下廚做菜，引起網友關注，還一舉登上熱搜。有不少網友對於謝霆鋒身為明星，卻為網紅服務的行為，感到不解，還有網友對於兩人合作表示質疑，認為謝霆鋒是藉助白冰的流量來推廣自己的品牌。

知名網紅白冰在短視頻平台擁有4000多萬粉絲，日前，他發出了一條視頻，並配文，「謝霆鋒親自給我做飯吃你敢信？」影片中，白冰坐在餐桌前，謝霆鋒則在後面忙著做菜。

不久後，謝霆鋒端出一份紅燒肉，白冰看了大喊，「哇，這個賣相絕了」，說完便叉起一塊品嘗。 

謝霆鋒隨後問「怎麼樣？」白冰沒有直接回答，而是問「今天可以說實話是嗎？」在得到「必須講真話」的回答後，白冰表示，「這道菜一般。」他解釋說，因為自己吃過太多的紅燒肉，這一道沒有亮點。

聽完白冰的解釋，謝霆鋒坦然表示，「非常好，跟我感覺是一樣的。」他說，由於這道紅燒肉是新品，味道還在測試中，隨後又開玩笑說，「你這小子敢說真話，特別好。」

接下來，謝霆鋒又接連上了爆汁烤腸、義大利麵和包子，每一種都獲得白冰高度評價。據謝霆鋒表示，這些東西都是「鋒味派」的產品。

對此，有網友認為白冰過於挑剔，也有人認為謝霆鋒沒必要「自降身分」為網紅做菜。

不過，據知情人士分析，謝霆鋒和白冰的跨界合作，可說是一種互利互惠關係，兩人的互動不僅僅是一次簡單的餐飲體驗，更是一場精心策畫的公關活動，用意在吸引更多的公眾關注和媒體報導，可說是雙贏。

謝霆鋒 義大利 香港

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