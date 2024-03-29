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王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

娛樂新聞組／即時報導
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

曾在2013年參加過「爸爸去哪兒」的王詩齡，是導演王岳倫與主持人李湘的女兒，如今已經15歲的她，正在英國留學。近日，她連連登上熱搜，原來是李湘到英國找女兒，兩人頻頻曬出開名車、吃美食、逛展覽的照片，引起網友吐槽「又在炫富了」。

從王詩齡曬出的照片裡可見，她頭上戴著的是3000多元人民幣一個的名牌髮夾；她吃的砂鍋飯上，鋪著一層厚厚的黑松露；她從頭到腳的行頭也都是名牌。

還有網友在賣場偶遇正在血拼的李湘和王詩齡，只見母女倆雙手提滿購物袋，買得非常開心。王詩齡還在社交平台發文，「媽媽來倫敦的日子，每天都是好心情」。

有網友不解表示，「王詩齡怎麼總是炫富？」另一部分網友解釋，「這不是炫富，這是王詩齡的日常」。

其實，關於「王詩齡炫富」網上已討論很久了，但王詩齡依舊堅持做自己，想發什麼就發什麼，似乎並不在意網友看法。

有網友指出，現在的王詩齡就像曾經的黃多多，不停的「上熱搜」，造成大眾反感，因此喊話王岳倫和李湘，還是讓女兒低調些好，不要成為「第二個黃多多」。

眾所周知，黃憶慈(黃多多)是黃磊和孫莉的女兒，2014年跟爸爸參加真人秀節目「爸爸去哪兒2」，打開知名度，近年來頻被有心人士造謠。

王詩齡的髮夾一個要價3000多元人民幣。(取材自微博)
王詩齡的髮夾一個要價3000多元人民幣。(取材自微博)

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