觀影說劇／陳紫萱挑梁「源生罪」 對戲任達華緊張失眠

新人演員陳紫萱(左)在片中和任達華有精采對手戲。（圖／華映提供）

由香港 影帝任達華、金馬影后吳家麗主演的電影「源生罪」，是新人演員陳紫萱首度在片中挑大梁，她扮演幼時目睹母親死亡的小妹，哥哥任達華為了查出命案的真相，對她進行催眠來重建記憶，兩人有不少對手戲，雖然任達華很親切，但她仍緊張不已，「拍攝第一天，我緊張到整夜失眠 ，很怕在前輩們面前表現不好。」

香港新生代演員陳紫萱從舞台劇 轉跨到電影演出，在「源生罪」中扮演一名實習醫生，但小時候母親被人殺害，年幼的她是唯一的目擊者，但記憶因刺激過大而出現錯亂，任達華則是演出心理學教授也是她的大哥，要以催眠協助她記憶潛行，找出當年命案的真相，卻讓他們都步入殺機。

陳紫萱表示，接連和帝后級的演員任達華、鮑起靜及曾江等人演出吃重對手戲，讓她壓力爆表，變成緊張大師，「華哥、鮑姊他們的戲都很棒，我很怕自己表現不夠好，影響整體的成績，在開拍的前一天，我徹夜末眠，變得好緊張，一直拿著劇本彩排練習。」她的努力也有了成果，在美國第15屆芝加哥亞洲躍動電影節「璀璨之星大奬」，證明看好她的潛力。

陳紫萱一入行就表現亮眼，讓她星運大開，她透露在拍此片時，也同時間在40天內還有另外二部電影要拍攝，讓她直呼緊張的完全沒有時間睡了，「公司安排我在外面就近租房子住，時間緊到我連回家的時間都覺得浪費了。」而她現在成為各方看好的女演員，即將要演出6部電影，讓她笑說：「很怕連睡覺的時間都沒有了。」