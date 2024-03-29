我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

觀影說劇／陳紫萱挑梁「源生罪」 對戲任達華緊張失眠

記者黃保慧／綜合報導
新人演員陳紫萱(左)在片中和任達華有精采對手戲。（圖／華映提供）
新人演員陳紫萱(左)在片中和任達華有精采對手戲。（圖／華映提供）

香港影帝任達華、金馬影后吳家麗主演的電影「源生罪」，是新人演員陳紫萱首度在片中挑大梁，她扮演幼時目睹母親死亡的小妹，哥哥任達華為了查出命案的真相，對她進行催眠來重建記憶，兩人有不少對手戲，雖然任達華很親切，但她仍緊張不已，「拍攝第一天，我緊張到整夜失眠，很怕在前輩們面前表現不好。」

香港新生代演員陳紫萱從舞台劇轉跨到電影演出，在「源生罪」中扮演一名實習醫生，但小時候母親被人殺害，年幼的她是唯一的目擊者，但記憶因刺激過大而出現錯亂，任達華則是演出心理學教授也是她的大哥，要以催眠協助她記憶潛行，找出當年命案的真相，卻讓他們都步入殺機。

陳紫萱表示，接連和帝后級的演員任達華、鮑起靜及曾江等人演出吃重對手戲，讓她壓力爆表，變成緊張大師，「華哥、鮑姊他們的戲都很棒，我很怕自己表現不夠好，影響整體的成績，在開拍的前一天，我徹夜末眠，變得好緊張，一直拿著劇本彩排練習。」她的努力也有了成果，在美國第15屆芝加哥亞洲躍動電影節「璀璨之星大奬」，證明看好她的潛力。

陳紫萱一入行就表現亮眼，讓她星運大開，她透露在拍此片時，也同時間在40天內還有另外二部電影要拍攝，讓她直呼緊張的完全沒有時間睡了，「公司安排我在外面就近租房子住，時間緊到我連回家的時間都覺得浪費了。」而她現在成為各方看好的女演員，即將要演出6部電影，讓她笑說：「很怕連睡覺的時間都沒有了。」

香港 失眠 台劇

上一則

賀軍翔認了戲約「有一搭沒一搭」 扛2間房貸壓力大

下一則

在台大鬧一場後…汪小菲返北京求婚成功「我老婆來自台北」

延伸閱讀

電影「讓子彈飛」原著作者馬識途病逝 享壽110歲

電影「讓子彈飛」原著作者馬識途病逝 享壽110歲
讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」
Portola命案 1死者曾是911接線員

Portola命案 1死者曾是911接線員
新生代演員與任達華拍完電影 突「星運大開」手握6片約

新生代演員與任達華拍完電影 突「星運大開」手握6片約

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺