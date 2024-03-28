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香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

拍美照被蠟燭點燃頭髮 溫碧霞嚇壞：差點毀容

娛樂新聞組／綜合報導
溫碧霞的頭髮不慎被蠟燭火苗點燃，場面一度驚險。(取材自微博)
溫碧霞的頭髮不慎被蠟燭火苗點燃，場面一度驚險。(取材自微博)

57歲香港女星溫碧霞一向以性感形象著稱，因為演出「封神榜」中妲己一角，被封為「最美妲己」。近日，她參加經紀人陳淑芬的生日派對，拍照時頭髮不慎被蠟燭火苗點燃，燒了起來，她事後心有餘悸表示，「我差點毀容」，此事也引發網友熱議。

當天，溫碧霞穿著細肩帶洋裝、畫著精緻妝容現身生日派對，她特地在放滿蠟燭的桌前拍攝氣氛美照，沒想到，披散的長髮因為太靠近蠟燭火源，不慎被點燃，迅速燃燒起來。

意外發生當下，溫碧霞本人及在場人士均未發覺，直到火苗竄高，大家才驚覺開始撲救。

事後，溫碧霞心有餘悸表示，「當時非常害怕，因為我看不到背後的大火究竟有多大，只聞到了一些焦味。直到大家開始展開撲救的時候，我才反應過來。我真的差一點毀容了，好在我的助手幫我解決了。」

網友看了紛紛表示，「太危險了」、「看著就害怕」，但也有人說，「紅紅火火，從頭開始，是不是寓意著她的事業愈來愈好」。

據悉，溫碧霞是圈內有名美魔女，出道多年仍保養得宜、完全凍齡。不久前，她在社交平台曬出比基尼辣照，網友看了紛紛讚揚「太辣了」，但也有眼尖網友吐槽，她的屁股肌肉明顯鬆弛，可說是洩露了她的年齡。

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