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「煙火」演控制狂媽挨批 徐帆：看完全劇再罵

娛樂新聞組／綜合報導
徐帆被網友戲稱為「女版蘇大強」。(取材自微博)
徐帆被網友戲稱為「女版蘇大強」。(取材自微博)

寫實題材劇「煙火人家」近日在中國熱播，徐帆飾演「控制狂」母親孟明瑋，她管天管地，情急之下還會動手扇女兒耳光，讓不少觀眾感到窒息。有人甚至搬出了幾年前的「都挺好」，感慨「前有『作爹』蘇大強，後有『作媽』孟明瑋」。

羊城晚報報導，對於被網友戲稱為「女版蘇大強」徐帆受訪時感慨：「男演員可以演蘇大強式的角色，女演員一樣可以！我很感恩能與孟明瑋相遇。可能年輕的時候，我不能賦予這類角色力量，但到了現在這個年紀，我和角色可以相互賦予力量。」

劇中，孟明瑋習慣「喪偶式婚姻」的同時，把全部希望寄託到女兒李衣錦(馬思純飾)身上，想讓她出人頭地，嫁個好男人。在不少觀眾看來，孟明瑋給予李衣錦的愛，帶著極強的控制欲，令人感到不適。

對於孟明瑋的控制欲，徐帆這樣理解：「媽媽所想的事情一定比女兒長遠、細緻，雖然細緻到讓孩子煩，但是做著做著，也是對孩子的無聲教育。我不認為這樣不好，只是孟明瑋的脾氣有點大，動手打女兒肯定不對。」在徐帆看來，孟明瑋詮釋了一句古話：兒行千里母擔憂。她感同身受：「我女兒遠行時，我會叮囑她。時間長了，她也會反過來叮囑我。叮囑連帶教育都在相互給予，這是一件溫暖的事。」

孟明瑋出於母愛的種種強勢表現，讓不少觀眾為李衣錦感到壓抑。徐帆不認同這些觀眾的觀感：「即使大家只看到了戲劇的表面，也知道李衣錦能承受這種愛。」徐帆說：「我發現，很多年輕觀眾認為這個角色『窒息』，還沒看完劇就在網路上發聲，急於疏通堵住的『乳腺』和情緒。相較之下，年長的觀眾更能理解母親的不易，但他們不一定會表達。」徐帆也承認，自己是在批判中完成這個角色的，「我一邊演著戲，一邊自言自語『她怎麼這麼討厭』」。

徐帆強調，是孟明瑋身上的韌性吸引了她：「觀眾需要耐心地把這部劇從頭看到尾，如果只看一半，對角色可能會得出完全不同的結論。隨著劇情發展，孟明瑋逐漸地展示了經歷、壓力、不堪、對愛釋放的不適度，最後實現了聽取閨女的想法、跟著閨女走的轉變。」

如何演好這個媽？徐帆坦言，「煙火人家」的劇本不夠完美，激發了自己的創作欲，而且她認為孟明瑋只是一個符號：「我把好多聽說的、經歷過的和自己琢磨的母女關係，不重樣地放到劇中，把家長身上的共性做了混合包裝，讓孟明瑋更加飽滿。可能因為她太飽滿，讓一些觀眾感到壓抑。」

徐帆坦言，演了幾十年戲，到了一定的年齡就會開始不停地演「媽媽」，但總想把各種媽媽演得多姿多彩，「雖然長相一樣、髮型類似，但每個媽媽的個性和為人處世方式不同，我能演得有一點點的生動就好了。」徐帆不追求文藝作品呈現大開大合的生活，「如果一個家庭每天大起大落，很快就破碎了。但如果一個家庭每天有點爭吵、一點磕磕碰碰，家人依然高興地坐到一起聊天，就是我理解的生活」。

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