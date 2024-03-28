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汪小菲皺T恤火了 網友震驚：撞衫「多比」

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲把精品衣服扯成荷葉邊。(記者沈昱嘉／攝影)
汪小菲把精品衣服扯成荷葉邊。(記者沈昱嘉／攝影)

藝人大S徐熙媛）的前夫汪小菲先前衝大S家未果、一度赴派出所揚言舉報，接受媒體訪問後逕自離開，引起熱議。尤其他穿著的皺巴巴上衣是要價578美元的名牌YSL，成為話題，近日更有網友驚訝發現，汪小菲的穿衣風格與「哈利波特」系列經典角色「多比」幾乎撞衫，讓人訝異。

多比是「哈利波特」系列的家庭小精靈，曾分別於「哈利波特：消失的密室」、「哈利波特：火盃的考驗」等多集電影中登場，雖然打扮簡陋、看起來髒兮兮，但卻是作者J.K.羅琳最喜歡的角色之一。

據私家偵探Marco表示，汪小菲打扮成邋遢模樣，可能是刻意所為，有意讓輿論傾向他看起來很可憐的樣子，彷彿在台灣遭前妻大S欺負。

此外，張蘭日前大動作曝光兩張投訴書，內容中指控大S在大陸所委任的律師鄧高靜在網上汙衊、攻擊她，還批評她「過分到連鬼都害怕的程度」。對此，被點名的鄧高靜也出面回擊，並怒轟：「你和你兒子，將人性之惡展現到了極致──得不到徐熙媛就毀掉徐熙媛」。

鄧高靜還在發文中回應藥物濫用一事，解釋大S先前早已在北市警局驗尿液、毛髮採證，希望張蘭別汙名化安眠藥。

「哈利波特」系列的「多比」是極富人氣的角色，就連作者J.K.羅琳也相當喜愛。(取...
「哈利波特」系列的「多比」是極富人氣的角色，就連作者J.K.羅琳也相當喜愛。(取材自維基百科)

哈利波特 大S 徐熙媛

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