我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

陳慧琳合體周傳雄 網興奮：青春回來了

娛樂新聞組／綜合報導
陳慧琳（左）上海開唱，與嘉賓小剛（右）合唱「記事本」，網友留言：「好經典的畫面，青春回來了！」（取材自微博）
陳慧琳（左）上海開唱，與嘉賓小剛（右）合唱「記事本」，網友留言：「好經典的畫面，青春回來了！」（取材自微博）

51歲香港天后陳慧琳近日在上海開演唱會，好友小剛（周傳雄）到場助陣。時隔多年，兩位再同框合唱「記事本」，原唱與作曲人的合作，歌迷大呼被「世紀合唱」勾起了青春回憶。

陳慧琳在「Season 2世界巡迴演唱會」上海站，與嘉賓小剛合唱「北極雪」、「記事本」，這兩首由小剛創作的歌曲，在中國傳唱度非常高，讓網友再次翻開記憶的「記事本」，留言：「是他們的相互成就，是我們的青春重逢」、「哇哇哇，好經典的畫面，青春回來了！」

陳慧琳事後也在自己的微博連發三文稱：「十分感謝小剛老師」、「充滿回憶～」、「真的很高興和小剛老師一起合唱啊。」

另外，因為王家衛電視劇「繁花」的熱播，「偷心」成為具有上海情意結的一首作品，陳慧琳說她與「偷心」很有淵源，1994年她在張學友的偷心MV中飾演女主角，由此進入演藝圈，到了上海必須唱這首歌。

她還首度公開演唱國語新歌「謝謝你陪我那麼久」，呈現出在感情世界中失去了才懂得珍惜的道理。陳慧琳唱起該曲感觸良多，在台上忍不住流淚：「隔了19年，見到專程飛到上海支持我的歌迷，好感動。」

這次演唱會，舞台上LED螢幕呈現陳慧琳歷年不同造型的剪影，粉絲大讚她的凍齡美貌與身型，說「女神不老」。

香港 微博 繁花

上一則

宥勝認了強制猥褻 開庭做這件事差點被羈押

下一則

曝當年求子祕辛 安海瑟薇：遇流產仍在台上演孕婦

延伸閱讀

他們合體唱「記事本」 網驚呼：青春回來了！

他們合體唱「記事本」 網驚呼：青春回來了！
陳慧琳51歲凍齡 秀逆天身材淚訴「前任」

陳慧琳51歲凍齡 秀逆天身材淚訴「前任」
51歲陳慧琳現在長這樣 秀逆天身材淚訴「前任」

51歲陳慧琳現在長這樣 秀逆天身材淚訴「前任」
「錦繡二重唱」隔十年合體 後台開唱掀轟動

「錦繡二重唱」隔十年合體 後台開唱掀轟動

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡