劉嘉玲、梁朝偉同框孔曉振 網呼：畫面太美

港星劉嘉玲（右三）曬出與老公梁朝偉（右一）及南韓女星孔曉振（右二）的合照，網友直呼美好。（取材自微博）

香港 知名藝人劉嘉玲在微博上曬出與老公梁朝偉 及南韓 紅星孔曉振在兒童慈善活動的合照，「社恐」的梁朝偉這次依舊是標準的I人（內向人格）合照表情，但粉絲還是力挺梁朝偉「還是好帥」。

三金（金像獎、金馬獎、金雞獎）影帝梁朝偉的演技有目共睹，但他社恐的經典畫面也不少；在金雞獎上的紅毯變同手同腳，威尼斯影展獲終身成就獎返港時急著想上車，被劉嘉玲從背後抓住外套一把拉回來接受媒體訪問，還有與香港男團P1X3L合照時一臉尷尬……等。

綜合媒體報導，這次梁朝偉與劉嘉玲出席香港「The Children Ball」的募款晚宴活動，現場眾星雲集，韓劇女王孔曉振也在婚後罕見飛到香港參與；孔曉振現場透過IG限動大讚名模娜塔莉亞「像個天使」，會後更拉著對方開心合照。同場受邀的梁朝偉與劉嘉玲夫婦也加入合照的行列，出人意料之外的同框組合立刻吸引眾多網友目光，紛紛驚嘆「歐膩狀態太好了吧」、「GET到劉嘉玲的大氣了」、「都好美」。

梁朝偉在南韓粉絲很多，不少韓星也都把他當偶像，演員金宇彬也曾看到梁朝偉後，直接化身小迷弟要合照，除此之外，梁朝偉還在去年無酬出演NewJeans MV，雖然只有短短幾秒，但被大讚氣勢太狂，沒想到孔曉振也驚喜PO出與梁朝偉、劉嘉玲夫妻檔等人的合照，粉絲直呼「這畫面也太美好了！」