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劉嘉玲、梁朝偉同框孔曉振 網呼：畫面太美

娛樂新聞組／綜合報導
港星劉嘉玲（右三）曬出與老公梁朝偉（右一）及南韓女星孔曉振（右二）的合照，網友直呼美好。（取材自微博）
港星劉嘉玲（右三）曬出與老公梁朝偉（右一）及南韓女星孔曉振（右二）的合照，網友直呼美好。（取材自微博）

香港知名藝人劉嘉玲在微博上曬出與老公梁朝偉南韓紅星孔曉振在兒童慈善活動的合照，「社恐」的梁朝偉這次依舊是標準的I人（內向人格）合照表情，但粉絲還是力挺梁朝偉「還是好帥」。

三金（金像獎、金馬獎、金雞獎）影帝梁朝偉的演技有目共睹，但他社恐的經典畫面也不少；在金雞獎上的紅毯變同手同腳，威尼斯影展獲終身成就獎返港時急著想上車，被劉嘉玲從背後抓住外套一把拉回來接受媒體訪問，還有與香港男團P1X3L合照時一臉尷尬……等。

綜合媒體報導，這次梁朝偉與劉嘉玲出席香港「The Children Ball」的募款晚宴活動，現場眾星雲集，韓劇女王孔曉振也在婚後罕見飛到香港參與；孔曉振現場透過IG限動大讚名模娜塔莉亞「像個天使」，會後更拉著對方開心合照。同場受邀的梁朝偉與劉嘉玲夫婦也加入合照的行列，出人意料之外的同框組合立刻吸引眾多網友目光，紛紛驚嘆「歐膩狀態太好了吧」、「GET到劉嘉玲的大氣了」、「都好美」。

梁朝偉在南韓粉絲很多，不少韓星也都把他當偶像，演員金宇彬也曾看到梁朝偉後，直接化身小迷弟要合照，除此之外，梁朝偉還在去年無酬出演NewJeans MV，雖然只有短短幾秒，但被大讚氣勢太狂，沒想到孔曉振也驚喜PO出與梁朝偉、劉嘉玲夫妻檔等人的合照，粉絲直呼「這畫面也太美好了！」

梁朝偉 香港 南韓

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