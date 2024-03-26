我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

1周發文連3錯字 趙麗穎被轟「文化水準低」

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎最近為了發文宣傳「與鳳行」，一連3次寫錯字。（取材自微博）
趙麗穎最近為了發文宣傳「與鳳行」，一連3次寫錯字。（取材自微博）

趙麗穎最新電視劇「與鳳行」正在熱播，她也忙著在微博上大力宣傳，然而她發文時接連3次寫錯字，引發熱議，網友批評：「文化水準這麼低嗎？」、「趙麗穎寫錯字了……網友說所以得多讀書」、「換成其他流量明星，估計又要被吐槽文盲了吧？」

趙麗穎最近在一個星期內連續三次寫錯字，首先3月18日寫「再看沈璃了嗎？」，隨後發現錯誤，編輯改正為「在」；3月21日她發文「師傅來電話了，你敢不敢動」，配圖中，手寫表達自己被劇情感動的「感」字少了一撇，還有網友指出「師傅」應該是「師父」；最新的一起是3月24日，趙麗穎在推廣自己的微博時發文「歡迎來靈屆，請你們吃火鍋、冰棒兒糖蓮子」，正確應該是「靈界」。

有網友吐槽趙麗穎微博文案總共沒有20個字，每天都能有個錯字，而且都是特別常規，普通人根本不可能用錯的「靈界」那種詞，還說：「一周三次寫錯字都沒有上熱搜，團隊太牛逼了」；但不少粉絲依舊力挺她「演技好就行，服了」、「誰都有可能發生」。

有評論緩頰說，有錯字，不直接等於不會演戲，而且更顯得趙麗穎真實；錯字頻出的現象說明趙麗穎自己可以執掌社交媒體平台，而不是其經紀公司代理。

趙麗穎手寫感動的「感」字少了一撇。（取材自微博）
趙麗穎手寫感動的「感」字少了一撇。（取材自微博）

趙麗穎 微博

上一則

蘇打綠青峰自爆遭跟蹤 台上嗆女粉：報警抓妳

下一則

藏了20年 王心凌超辣身材曝光 夢幻美裙焦點全在胸前

延伸閱讀

趙麗穎被轟「文盲」1周發文連3錯字

趙麗穎被轟「文盲」1周發文連3錯字
女俠不好當 趙麗穎「有翡」每天爆汗認：緊張又焦慮

女俠不好當 趙麗穎「有翡」每天爆汗認：緊張又焦慮
戲說從頭／趙麗穎隔7年再搭林更新 「與鳳行」美貌更升級

戲說從頭／趙麗穎隔7年再搭林更新 「與鳳行」美貌更升級
趙麗穎成名前「大尺度床戲」流出 粉絲心疼：為何沒清場

趙麗穎成名前「大尺度床戲」流出 粉絲心疼：為何沒清場

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍