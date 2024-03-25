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「古裝男神」徐正溪無預警退出幕前 粉絲灌爆公司網站

記者楊起鳳／即時報導
徐正溪無預警宣布退出。（摘自微博）
徐正溪無預警宣布退出。（摘自微博）

在中國有「古裝男神」之稱的38歲男星徐正溪，本月中突然在微博宣布退出演員行列，引起1500萬粉絲震驚。紛紛跑到經紀公司網站上要求公司說明。網上盛傳他是與經紀公司理念不合，亦有網路流言指他是湯臣富二代，所以不拍戲，但已有粉絲出來替其否認。

出道19年的徐正溪，目前在愛奇藝播出的新戲「烈焰」中飾演遠古神族，有強大的神力，和陳喬恩演夫妻有對手戲。原本事業在上升期，但本月無預警宣布退出演藝圈，他在擁有1500萬粉絲的微博上發文：「告別演員崗位，謝謝長久支持，給你們添麻煩了，感謝一切，我愛你們。」讓1500萬粉絲措手不及。

徐正溪突然在微博上宣布退出拍戲行列。（摘自微博）
徐正溪突然在微博上宣布退出拍戲行列。（摘自微博）

徐正溪2005年參加MEN'S UNO全球華人超級男模大賽正式入行，2017年簽給「華凡星之」，隔年與安以軒演出「獨孤天下」爆紅，每年至少有2部戲產出，最新的作品是跟陳喬恩在玄幻劇「烈焰」演出。有一說指他和經紀公司對接戲的理念不合，徐正溪曾經自己談好掃黑劇「狂飆」其中一個角色，但被經紀公司刁難，要他去演一些角色重複性高的喜劇，結果「狂飆」爆紅，讓錯失轉型機會的徐正溪心灰意冷。

網路上還流傳徐正溪真實身分是富二代，他是中國第一豪宅「湯臣一品」老闆姪子，不過粉絲為他闢謠，稱徐正溪在香港發展時住倉庫、出租雅房，根本不是什麼有錢人。

徐正溪最新作品是「烈焰」。（愛奇藝國際站提供）
徐正溪最新作品是「烈焰」。（愛奇藝國際站提供）

徐正溪(左)和陳喬恩在「烈焰」演夫妻。（愛奇藝國際站提供）
徐正溪(左)和陳喬恩在「烈焰」演夫妻。（愛奇藝國際站提供）

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