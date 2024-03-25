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暗酸章子怡？范冰冰拒扮少女 過往恩怨又被掀

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰近期受訪內容掀起討論。（取材自微博）
范冰冰近期受訪內容掀起討論。（取材自微博）

女星范冰冰在挺過逃稅風波後，華麗重回演藝圈，日前還接受「導筒directube」專訪，談及這幾年的心路歷程，還有對演員生涯的未來規畫，也分享她對演過的角色看法，沒想到訪談中的一席話被認為在暗指章子怡，引發熱議。

現年42歲的范冰冰被問到怎麼看待不同年齡層女性演員對自己的定位？她認為在歐洲或是好萊塢，男女演員都是在40歲左右才開始邁向最有價值的階段，因為他們對於人生經歷有不同的理解和感受，對於自己的經歷其實已經有了非常不同的一些理解和感受，這是最好的創作年齡。

所以她也想以自己現在的狀態，拍不一樣的東西，她坦言如果現在還要在古裝劇、偶像劇裡飾演一個少女，綾羅綢緞、身上還插著翅膀，再去做這些不太合適，直言「當你自己覺得尷尬的時候，觀眾也會覺得尷尬」。

雖然范冰冰發言並未指名道姓，但網友在微博上討論，認為她所說的人應該就是45歲的章子怡，因最近幾年，40歲左右，在古偶裡穿上綾羅綢緞、身上插著翅膀的，只有「上陽賦」裡的章子怡。2021年章子怡頂著41歲的年齡在「上陽賦」出演15歲少女郡主，其中一幕裝扮背後還插著翅膀，恰巧與范冰冰的發言「不謀而合」。

兩人多年前就被傳不合，2009年兩人在電影「非常完美」中合作，還一起上「魯豫有約」受訪，范冰冰被問到飾演的反派角色個性不太可愛，她竟回答：「不知道怎麼演，就演章子怡好了」，驚呆坐在一旁的章子怡：「妳意思我是（壞人）......」。此外，范冰冰2014年主演「武媚娘傳奇」，被網友吐槽「人紅演技差」，章子怡竟點讚對該篇文章，雖然章事後趕緊取消點讚，仍被網友截圖。

章子怡2011年在「上陽賦」出演15歲少女郡主。（取材自微博）
章子怡2011年在「上陽賦」出演15歲少女郡主。（取材自微博）

范冰冰 好萊塢 微博

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