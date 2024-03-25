趙麗穎被轟「文盲」1周發文連3錯字

趙麗穎手寫感動的「感」字少了一撇。（取材自微博）

趙麗穎 最新電視劇「與鳳行」正在熱播，她也忙著在微博 上大力宣傳，然而她發文時接連3次寫錯字，引發熱議，網友批評：「文化水準這麼低嗎？」、「趙麗穎寫錯字了……網友說所以得多讀書」、「換成其他流量明星，估計又要被吐槽文盲了吧？」

趙麗穎最近在一個星期內連續三次寫錯字，首先3月18日寫「再看沈璃了嗎？」，隨後發現錯誤，編輯改正為「在」；3月21日她發文「師傅來電話了，你敢不敢動」，配圖中，手寫表達自己被劇情感動的「感」字少了一撇，還有網友指出「師傅」應該是「師父」；最新的一起是3月24日，趙麗穎在推廣自己的微博時發文「歡迎來靈屆，請你們吃火鍋、冰棒兒糖蓮子」，正確應該是「靈界」。

有網友吐槽趙麗穎微博文案總共沒有20個字，每天都能有個錯字，而且都是特別常規，普通人根本不可能用錯的「靈界」那種詞，還說：「一周三次寫錯字都沒有上熱搜，團隊太牛逼了」；但不少粉絲依舊力挺她「演技好就行，服了」、「誰都有可能發生」。