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沈騰「飛馳人生」超車吳京 成中國票房最高演員榜首

世界新聞網／輯
「飛馳人生2」由沈騰主演。（取材自微博）
「飛馳人生2」由沈騰主演。（取材自微博）

據燈塔專業版，截至23日，中國演員沈騰主演電影「飛馳人生2」正在熱映，助沈騰歷年主演電影總票房突破335億人民幣（約46億美元），超越吳京，成為中國影史主演電影票房最高演員。馬麗則是女演員榜第一名。

據燈塔專業版男主演票房排行榜顯示，目前沈騰第一，吳京和黃渤則分別以334.95億（人民幣，下同）和231.24億，暫居榜單第二和第三。

根據貓眼專業版統計數據顯示，沈騰能超越吳京榮登榜首，最重要的「功臣」作品有4部，分別是「你好，李煥英」（54.13億）、「滿江紅」（45.44億）、「飛馳人生2」（33.80億，正在熱映）和「獨行月球」（31.03億）。在這些票房30億+作品的加持下，沈騰的個人總票房在過去3年間飛速上漲，最終成為新一任「冠軍」。

分析指出，沈騰與吳京的票房最高男主演交接，標誌著中國主旋律電影縱橫市場的時代已經暫時過去了，喜劇電影將成為獨一無二的市場類型王者。

作為一位從話劇舞台轉戰電影世界的演員，沈騰主演的電影作品幾乎都收穫了高票房，這份天生的觀眾緣實在令人羨慕。尤其是他與「開心麻花」團隊合作的喜劇作品，比如「西虹市首富」（25.47億）、「羞羞的鐵拳」（22.13億）、「夏洛特煩惱」（14.44億）等，都在票房上實現了「以小博大」。

中國影史票房最高的男演員。（取材自微博）
中國影史票房最高的男演員。（取材自微博）

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