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戲說從頭／曾江遺作「源生罪」 扮癌症病患精湛演技

記者陳建嘉／綜合報導
曾江（右）和新人陳紫萱在「源生罪」有不少對手戲。(圖／華映提供)
曾江（右）和新人陳紫萱在「源生罪」有不少對手戲。(圖／華映提供)

香港已故資深實力派演員曾江在遺作「源生罪」詮釋癌症病患，演繹久病厭世的悲傷心情，呈現出長期患病的負面心情和年長者的孤立無援。除了展現精湛演技，他在拍攝現場更大方指導新人陳紫萱演戲，陪她一句一句對台詞指導，讓陳紫萱回憶直呼感動。

該片由曾在好萊塢發展的新晉導演岑嘉彥執導，集合香港影帝任達華、金馬影后吳家麗及型男吳卓羲和新人陳紫萱，還有資深實力派老戲骨曾江及鮑起靜共同演出，聚焦親子之間的矛盾和牽絆。

曾江過去演出不少經典電影及港劇，包括在1983年版港劇「射鵰英雄傳」中飾演黃藥師、港劇「大時代」，還有經典電影「刀馬旦」、「喋血雙雄」、「警察故事3：超級警察」等電影。更曾因留學美國，說了一口流利的英文，接連演出「替身殺手」、「007誰與爭鋒」等好萊塢電影。2022年他於隔離期間在飯店過世，享壽87歲，離世消息太突然，讓影迷相當感慨。

此次在「源生罪」曾江和新人陳紫萱有不少對手戲，陳紫萱回憶起在拍攝現場，曾江親切主動的和她對戲，「在午餐時間，曾江叔知道下一場是我和他的一起演的戲，主動來叫我，說要和我對一次。」

當陳紫萱趕忙去拿劇本時，曾江要她放下劇本，兩人你一句我一句的開始對台詞，「曾江叔教我要消化劇情，以直接的反應去演出，更教我要善用身邊環境，像是布景、道具來幫助自己入戲。我真的很想念他，也感謝我們有這一次合作的機會。」

香港 好萊塢 癌症

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