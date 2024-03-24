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瘋馬秀風波解封後 Angelababy錄公益視頻 被批洗白、口碑塌

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy拍攝公益視頻，為女性健康發聲。（取材自微博）
Angelababy拍攝公益視頻，為女性健康發聲。（取材自微博）

中國女星Angelababy（Baby、楊穎）去年因為「瘋馬秀」事件重挫演藝事業，解封後嘗試重塑口碑。她近日突然因錄製公益視頻衝上熱搜，沒想到竟遭惡評，不少留言批評她，「開始做公益洗白了」、「那為啥去瘋馬秀」。有網友說：「楊穎口碑是不是還是塌了，公益活動的評論區都沒辦法看。」

ETtoday報導，Angelababy去年被拍到在巴黎觀看南韓女團BLACKPINK成員Lisa出演的瘋馬秀，引發各界批評，導致她所有社群平台被禁言，疑似遭到軟封殺，直到今年初1月帳號終於恢復權限，近日她也開始為復出試水溫，日前她為公益活動拍攝廣告，馬上衝上熱搜，但很明顯中國網友依然冷眼相待，諷刺她根本是想要洗白。

Angelababy近日身著白色T卹拍攝公益視頻，呼籲社會重視女性健康、呼籲女性同胞放輕鬆、愛自己，贏得不少粉絲力挺，說她「人美心善，這些年一直熱中於公益事業」、「低調行事，卻從不忘散發自己的光熱」。

公益影片本身並沒問題，不過，也有不少網友在「為女性健康發聲」熱搜下面，瘋狂吐槽她又當又立，看秀的時候想不起來女性，現在說為女性健康，「知道你為了復出很違心啦」、「觀眾緣敗光了，別出來洗了」、「謝謝，我們女性不需要這種為了舔外國資本，給棒子女團捧場，去給脫衣舞秀站台的人」、「看瘋馬秀也配吃女性紅利？」、「演技又不行，還出來霍霍電視劇嗎？演技不好的太多了，不缺妳一個」。

Angelababy 南韓 BLACKPINK

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