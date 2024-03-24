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「解約啦」 朱嘉倩突告別演藝圈 或轉行廣告業

娛樂新聞組／綜合報導
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

2021年參演動作電影「特種兵歸來4：替身疑雲」出道的中國女星朱嘉倩，無預警在微博寫下「是的，我解約啦」，宣布將告別演藝行業，「以後就算拍戲，可能也只會當作興趣愛好」。

26歲的朱嘉倩身材修長、長相甜美。畢業於南京藝術學院影視表演專業的她，短短三年的演員生涯，曾演出「只是離婚的關係」、「花朝秋月夜」、「對你不止是喜歡」、「這個反派我不幹了」、「寄生」等多部電視劇、網路短劇等，演技逐漸得到觀眾的認可 ，還曾在舞蹈真人秀中展現精湛舞技，收穫一票粉絲。

她發文表示，自己似乎沒有了剛畢業時那種「總想幹一番大事業」的熱情，更想要用自己喜歡的方式繼續生活下去。

至於未來要做什麼？她說，或許從事平面廣告行業，又或許做藝考老師等等，無論是哪一條路她都會像以前一樣想就去做去。「雖然這一切都是未知的，但我也不會恐懼，畢竟人生本來就是一場旅行，好好享受當下吧，勇敢的人先享受世界」。

告別演藝圈可惜嗎？她說：「我覺得不可惜，人生處處都是舞台，告別演藝行業不代表快樂生活也落幕。」朱嘉倩最後謝謝粉絲一路以來的支持，也承諾會持續分享生活近況。

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