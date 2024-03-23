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「熱辣滾燙」衝進北美票房熱榜 新華社：好萊塢被中國故事吸引

新華社／洛杉磯23日電
中國電影導演賈玲日前與中美觀眾談電影、聊人生，現場氣氛熱辣滾燙。 （中新社）
中國電影導演賈玲日前與中美觀眾談電影、聊人生，現場氣氛熱辣滾燙。 （中新社）

「希望用我的真誠和共情能力來打動觀眾，把家鄉的故事、中國的故事講給所有人聽。」中國電影人賈玲日前帶著自導自演的電影「熱辣滾燙」走進洛杉磯，在北美特別展映禮上說。

「熱辣滾燙」是中國今年春節檔票房冠軍，講述了一名超重女性在逆境中奮起、成長為拳擊手的勵志故事。中國電影數據信息網顯示，截至3月20日，該片在中國內地累計票房突破34億元人民幣。

好萊塢五大電影公司之一的索尼影業買下這部電影的國際發行權，本月8日開始在北美超過200家影院放映，數量之多，在近年闖入北美影院的中國電影中不多見。依據票房統計機構康姆斯科分析公司數據，電影首周末票房收入衝至北美周末票房榜第九名，上映頭十天的票房總額突破150萬美元。

好萊塢劇作家諾埃爾·唐費爾德說，這部喜劇片激動人心，體現出的特質可以跨越語言障礙，打動不同文化的觀眾。

閃亮北美銀幕的中國春節檔影片不止一部。張藝謀執導的「第二十條」、講述賽車故事的「飛馳人生2」等也先後「出海」，且表現均可圈可點。

事實上，近年來，當一些好萊塢大片嘗試以在中國取景、邀請中國演員參演等方式打開中國市場時，越來越多的中國電影走進以好萊塢為代表的海外市場，收穫不俗口碑。與早期「出海」作品突出展現中華傳統文化不同，這些影片題材更加多樣，既有反映當代中國人生活的現實題材，也有得到跨越發展的科幻作品。它們以更加自信的姿態走向世界，讓海外觀眾對國產電影刮目相看。

賈玲本月在好萊塢還有一項任務——監製美版「你好，李煥英」。這部奇幻喜劇片2021年在中國上映，索尼影業去年宣佈買下英文版翻拍權。

賈玲表示，希望這些「熱辣滾燙」的中國故事，有助於讓海外觀眾「感受到中國電影不斷增長的力量和旺盛活力」。

電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（本報資料照片）
電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（本報資料照片）

好萊塢 索尼 洛杉磯

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