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2023微博熱度明星 楊紫、肖戰、王一博居前三

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫主演的「長相思」大受好評，獲得播放平台年度收視冠軍。(取材自微博)
楊紫主演的「長相思」大受好評，獲得播放平台年度收視冠軍。(取材自微博)

「2023微博娛樂白皮書」近日出爐，其中「綜合熱度TOP 10明星」排行榜引來最多討論，沒想到迪麗熱巴楊冪未能擠入前三甲，只排在第七、八名。

香港01報導，「2023微博綜合熱度TOP 10明星」排行榜由人氣明星楊紫、肖戰、王一博分別奪得前三名。奪得冠軍的楊紫，去年只推出一部電視劇「長相思」，卻大受好評，該劇除了屢屢登上熱搜榜外，還獲得播放平台年度收視冠軍，及微博劇集影響力第一名。

排名第二的肖戰，去年三部作品均大受歡迎，其中在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜，他亦憑該劇獲得2023年微博用戶熱議男性角色第一名。

肖戰在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜。(取材自微博)
肖戰在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜。(取材自微博)

拿下第三名的王一博，2023年重心在電影，一共推出4部，與梁朝偉合作的「無名」獲得最多關注，另在金雞獎、亞洲電影大獎獲得提名，主演的「無名」、「長空之王」、「熱烈」三部電影，則分別成為2023年微博十大熱搜電影。

王一博在電影「無名」中的表現引起關注。(取材自微博)
王一博在電影「無名」中的表現引起關注。(取材自微博)

而被外界視為楊紫對手的迪麗熱巴，這次排在第七名，去年她推出「公訴」、「安樂傳」兩部劇口碑平平，不過她參與不少大型晚會，服裝為她帶來不少話題。

排第八名的楊冪，去年沒有推出任何影視作品，但在綜藝節目「密室大逃脫5」中的表現引人關注，而她現身各大活動、頒獎典禮，紅毯造型也屢屢成為關注焦點。

微博 迪麗熱巴 楊冪

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