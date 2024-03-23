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家族資產上億美元 莊思敏反丟工作

娛樂新聞組／綜合報導
港星莊思敏自曝，曾因家境富裕而痛失工作。(視頻截圖)
港星莊思敏自曝，曾因家境富裕而痛失工作。(視頻截圖)

港星莊思敏貴為馬來西亞拿督千金，家族資產估計上億美元，近年主攻中國內地發展的莊思敏，拍劇之餘也積極參與直播帶貨，發展不俗。而億元千金事業也曾遇到阻滯，日前她就拍片大爆娛樂圈祕聞，她更霸氣揚言：「整個娛樂圈沒人敢潛規則我！」

香港01報導，莊思敏近年頻頻高調炫富，除了拍片大曬山頂豪宅、擺滿整床Hermès包包等，去年又透露已在杭州定居，並公開複式豪宅內景。近日莊思敏自爆再買「屋」，她寫道：「我用我畢生的包包，換了個房子，你認為划算嗎？」

身形高䠷的莊思敏起初是模特兒，當時沒有人知道她的家庭背景，後來被同行發現她家住別墅區，才得知她家境富裕，她卻因此失去很多工作機會：「以前的模特兒公司打電話給我，說有一個工作本來定了我，但是後來給了公司另外一個女生，原因就是他覺得我有錢。於是我發了一頓大脾氣，如果我真的有錢，我就不需要工作了，你不可以因為我家裡的條件，把我的機會給其他人。」

現年43歲的莊思敏透露，曾有公司打算簽她當演員，卻擔心她會因家底豐厚而比較懶、不願意工作，最後告吹。

不過莊思敏也直言，有錢有很多好處：「因為我的背景，沒人敢潛規則我，因為我就是飯局這個富豪嘛。」她自爆曾被另類「潛規則」：「他們覺得我有錢，反過來跟我說希望我當投資人。」換句話說，莊思敏如果想要得到一個角色，就必須拿錢去換。

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