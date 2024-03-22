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「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

娛樂新聞組／即時報導
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

任嘉倫主演的「烈焰」，和劉學義主演的「花間令」，近日先後播出，由於兩位男主皆屬同一家經紀公司，兩劇的口碑和收視，也難免被網友拿來比較。從目前網上熱度來看，劉學義明顯勝過任嘉倫「有望彎道超車」，讓網友掀起一波熱議。

陸劇男神任嘉倫一直是該經紀公司最賺錢的一哥，但自從去年他被爆出「婚內出軌」傳聞，聲勢明顯下跌，「烈焰」的廣告贊助也大受影響。相對，劉學義在「花間令」中飾演腹黑又癡情的御史「潘樾」，角色討喜，尤其和女二鄭合惠子的CP組合，深得網友喜愛。

有網友表示，劉學義劍眉星目，古裝扮相尤其俊美，加上他183公分身高，看起來挺拔有型。而任嘉倫在「烈焰」中的造型卻顯得土味十足、毫無氣質，引起網友質疑「任嘉倫的美人骨不見了」。

在演技上，劉學義演繹出潘樾失而復得，得而復失的痛，讓不少觀眾看得揪心；任嘉倫的演技則顯得十分模式化，加上眼神都有些木訥，完全展現不出少年的意氣風發。

據悉，任嘉倫早年以歌手身分出道，2017年，他和景甜主演的「大唐榮耀」暴紅，開啟他的戲劇生涯，之後，他陸續演了爆款劇「錦衣之下」、「周生如故」和「一生一世」等，奠定一線男星地位。

而畢業於中央戲劇學院表演系的劉學義，多年來演的大多是配角，話題和流量完全比不上任嘉倫。

有網友看好，劉學義潛力大，很有可能彎道超車任嘉倫。據悉，他與唐嫣、吳瑾言、鍾楚曦分別合作了三部劇「念無雙」、「春花厭」、「生活在別處的我」，隨著這些劇將陸續播出，劉學義有望再收穫一波人氣。

任嘉倫在「烈焰」中的造型被嫌土味十足。(取材自微博)
任嘉倫在「烈焰」中的造型被嫌土味十足。(取材自微博)

景甜

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