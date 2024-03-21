重病移民來美？馮小剛罕見當面回應傳聞 痛斥鍵盤俠

馮小剛駁斥病危傳聞。(取材自微博)

66歲知名導演馮小剛在2022年被傳移民 美國，去年又傳出其患重病而放棄治療，一舉一動都備受外界關注。近日，他受訪時受訪回應病危、移民等傳聞，表示 「完全是杜撰」並表達了對當前網路環境惡化的擔憂，更稱「鍵盤俠」的言論令他感到怵目驚心。

馮小剛在兩分鐘的影片中表示，他和妻子徐帆的身體狀況都很好，不存在所謂的病危情況，老婆徐帆更加沒有以淚洗面，自己更加不會移民美國。他說，「鍵盤俠動動嘴卻影響了多少家庭...有時候挺無力也挺無奈的。」

馮小剛的言論引發廣大共鳴。許多網友表示，他們也曾遭受網路謠言的困擾，深知其帶來的壓力和傷害。

據悉，近幾年關於馮小剛的傳聞不少，包括馮小剛重病、徐帆精神失常、他的家人已經離開了中國，只有他一個人在拍電影等等。馮小剛曾在受訪時表示，不知道這些謠言從哪裡來的，也不知道他們的目的是什麼。我只能說，這些都是假的。

眾所周知，馮小剛患有白癜風，這種病會導致皮膚色素脫失，形成白斑。傳聞稱，馮小剛曾嘗試了多種療法，但都無法完全根治。不過，據了解，這種病並不影響他的精神狀態。他曾說，「我取得了很高的成就，實現了財富自由。但是，這個就是我的劫，不能將其去掉，因為萬事需要平衡。」

馮小剛曾以「我不是潘金蓮」和「天下無賊」，奪下金馬獎最佳導演及改編劇本，更憑「老炮兒」成功稱帝，其作品「非誠勿擾」、「唐山大地震 」也獲得好評迴響。