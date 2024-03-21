「如懿傳」容妃遭P圖成遺照 工作室怒喊告

李沁在「如懿傳」中扮演「容妃」，因而聲名大噪。(取材自微博)

女星李沁五官精緻、氣質出眾，當年在夯劇「如懿傳」中扮演將乾隆皇帝迷得神魂顛倒的「容妃」，因而聲名大噪，近期卻有網友發現她的照片遭盜用，還在某齣網路短劇中被P成了黑白遺照，令粉絲感到錯愕荒唐，不但火力狂轟該短劇並檢舉下架，李沁工作室則發出律師函，表示將追究該短劇製作方法律責任。

李沁工作室發出律師聲明，指出該短劇製作方在使用李沁照片時，從未經過任何溝通，也未取得任何肖像權益授權，且「P圖」行為對當事人極為不尊重，對其生活與工作也造成嚴重不良影響，為此要求該短劇製作方盡快自查並刪撤相關內容，李沁方委託律師已進行完成相關內容的蒐證，發現直到聲明發出，製作方仍在網路上公開播放侵權內容，為此要求對方盡快刪除，否則將追究法律責任。

李沁照片遭P圖，不少網友見狀砲聲隆隆，為她感到不平，紛紛留言「劇方太過分了」、「太不尊重人了」、「這麼漂亮的證件照，P成黑白照，還侵犯人家肖像權」、「女明星也太慘了」，也有網友感慨這樣的事屢見不鮮，不少明星都受害，大呼：「支持受害者維權」。