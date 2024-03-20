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楊冪曬收工照 網聚卻焦「極短小拇指」

記者陳慧貞／綜合報導
楊冪張開雙手，「極短小拇指」引發話題。（取材自微博）
楊冪張開雙手，「極短小拇指」引發話題。（取材自微博）

中國女星楊冪擁有精緻五官、性感火辣身材，向來有「流量女王」封號，一舉一動都能吸引大量粉絲關注，近日她在微博PO出收工照，並曬出穿著一身白色寬鬆T恤搭配瑜伽褲的休閒照，雙手舉高歡呼模樣，表現心情超嗨，不過，有眼尖網友發現她的小拇指「特別短」，意外引發話題，還登上熱搜。

事實上，楊冪曾坦言對於自己的外貌，最不滿意的就是小拇指，一雙纖纖玉手，小拇指卻明顯比其他手指短小，楊冪曾在受訪時提及自己有某個「生理缺陷」，「我的這個小拇指特別的短」，並稱一般人小拇指的長度應到無名指一半或三分之二，還親自伸手比劃，不諱言自己的異於常人。

近日她在微博曬出開心比YA和夕陽的合照，寫下「今天比太陽下班！」，不過其中一張照，她高舉雙手、張開五指，小拇指的長度明顯比其他手指頭短了許多，「極短小拇指」立刻引來熱議。不少網友截圖在網路上瘋傳，還有粉絲驚訝：「我喜歡了這麼多年，竟然才知道她手指短」，不過也有不少粉絲和楊冪有相同處，直呼：「好可愛的小姆指」、「終於和姐有共同點了」、「我也是短一截」，還有網友留言：「沒事！咱們也會像大冪冪一樣有錢」、「反正冪姐腿很長！」。

楊冪極短小拇指，令網友瘋狂截圖，意外引發話題。（取材自微博）
楊冪極短小拇指，令網友瘋狂截圖，意外引發話題。（取材自微博）

楊冪 微博

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