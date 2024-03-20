楊冪曬收工照 網聚卻焦「極短小拇指」

楊冪張開雙手，「極短小拇指」引發話題。（取材自微博）

中國女星楊冪 擁有精緻五官、性感火辣身材，向來有「流量女王」封號，一舉一動都能吸引大量粉絲關注，近日她在微博 PO出收工照，並曬出穿著一身白色寬鬆T恤搭配瑜伽褲的休閒照，雙手舉高歡呼模樣，表現心情超嗨，不過，有眼尖網友發現她的小拇指「特別短」，意外引發話題，還登上熱搜。

事實上，楊冪曾坦言對於自己的外貌，最不滿意的就是小拇指，一雙纖纖玉手，小拇指卻明顯比其他手指短小，楊冪曾在受訪時提及自己有某個「生理缺陷」，「我的這個小拇指特別的短」，並稱一般人小拇指的長度應到無名指一半或三分之二，還親自伸手比劃，不諱言自己的異於常人。