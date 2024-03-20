周杰倫為「天下3」槓網易 一審敗訴

周杰倫與網易打官司，一審敗訴了。（取材自臉書）

華語天王周杰倫 槓上網易，雙方陷入「不正當競爭糾紛」，一審結果出爐了，周杰倫敗訴，而杰威爾也回應了。二審將於26日開庭。

網易2022年推出遊戲「天下3」舉行自費抽獎送周杰倫專輯，不過周杰倫方認為遊戲公司沒有獲得授權就舉辦活動，該活動與周杰倫無關，因此提起訴訟。

杰威爾音樂表示：「此為未經本公司授權的商業行為，公司一定會採取維權動作，捍衛藝人的權利。」

一審結果「天下3」勝訴，法院駁回杰威爾求償205萬（人民幣，下同，約28.5萬美元），法院認定轉發抽獎模式僅是微博 常見宣傳方式，「天下3」自費送專輯不具備營利性質，較難讓人產生周杰倫為該遊戲代言，並未違反商業道德，因此判定不構成不正當競爭。

據中國時報報導，粉絲解釋，過去網易音樂就曾偽造周杰倫專輯販賣，2018年判網易雲賠償騰訊音樂85萬元（約11.8萬美元），當時周杰倫有騰訊遊戲的代言，因此才將網易的「天下3」告上法庭。

杰威爾曾於2022年發布聲明，強調「天下3」推出的送演唱會門票和專輯活動，並未得到周杰倫公司授權，活動與杰威爾音樂無關，與周杰倫無關。

周杰倫3歲起開始學鋼琴，後來憑藉音樂創作才華進軍歌壇，也曾幫不少知名藝人寫歌，才華有目共睹，並獲得大批粉絲支持，演唱會門票一票難求，2022年遊戲「天下3」舉辦抽獎送周杰倫演唱會門票，不料此舉讓周杰倫及其公司將對方告上法庭，如今周杰倫一審敗訴。