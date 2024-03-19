戲說從頭／趙麗穎隔7年再搭林更新 「與鳳行」美貌更升級

「與鳳行」是趙麗穎（圖）、林更新繼「楚喬傳」後的第二次合作。（取材自微博）

東方神話劇「與鳳行」近日開播，這是趙麗穎 、林更新二搭，兩人縱橫三界，攜手展開了一段強強聯合、充滿煙火氣和磅礴之力的新神話愛情故事。

「與鳳行」是趙麗穎、林更新（圖）繼「楚喬傳」後的第二次合作。（取材自微博）

新快報報導，「與鳳行」改編自晉江文學城九鷺非香小說「本王在此」，劇中，趙麗穎、林更新共譜東方神話愛情戰歌。據了解，第二次搭檔的兩人，此番的「雙強」人設充滿反差。趙麗穎出演的是武力禦強敵、心胸容萬民的靈界碧蒼王「沈璃」。林更新則飾演因三界安危而不可動情的唯一上古神「行雲」。

身為兩個身負重任、敢於擔當的人，沈璃與行雲之間的這段神話愛情，並非囿於男女之間的小情小愛，而是關乎三界安危、天下蒼生。

據悉，「與鳳行」是一個關於愛、成長和責任的故事，既有甜蜜浪漫的愛情戲碼，也有背水一戰的「神仙打架」，更有神奇瑰麗的三界奇觀。

在開篇播出的劇情中，沈璃與行雲的邂逅妙趣橫生，而二人將在煙火氣濃厚又不失清雅詩意的人間小院中發生有趣的故事，劇集不再專注於虐戀的基調，而是巧妙地以生活流敘事打開觀眾情緒開關，為古裝愛情神話題材開啟新篇章。

值得一提的是，「與鳳行」是趙麗穎時隔多年出演古裝劇，不僅讓眾人超期待女神的回歸，網友們更發現對比2017年「楚喬傳」的劇照，趙麗穎時隔七年不但絲毫沒變，美貌反而更升級。趙麗穎完美的狀態、女力強大人設、和林更新的二搭，都讓人瞬間夢回經典之作「楚喬傳」。