我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

「周處」登陸大賣 影評人：阮經天有望搶金雞

娛樂新聞組／綜合報導
粉絲敲碗阮經天要他報名金雞獎。(取材自微博)
粉絲敲碗阮經天要他報名金雞獎。(取材自微博)

由阮經天、王淨主演的電影「周處除三害」，在中國上映17天，票房已突破5億人民幣，僅次於2018年「比悲傷更悲傷的故事」，成為台灣電影在中國票房歷史第二高。不少粉絲看好阮經天的演技，紛紛敲碗要他報名金雞獎，電影博主分析「有機會」。

阮經天不久前才在金馬獎上與影帝失之交臂，令粉絲扼腕，因此希望他能在金雞獎一舉拿下影帝，揚眉吐氣。對此，知名電影博主「董小姐聊電影」分析，以該片的品質「有機會」，但仍要看片方是否有報名，一般來說是6月底到7月20日送件報名，單項獎如導演、編劇、表演等，參評人須為中國國籍。

「董小姐聊電影」文中並列舉幾位入圍及獲獎的台灣影人，例如攝影師李屏賓在2005年憑徐靜蕾執導的「一個陌生女人的來信」，獲得最佳攝影獎，這是台灣影人第一次獲得金雞獎。接著2009年入圍最佳兒童片的「男生賈里新傳」，男主角正是阮經天。

演員金士傑憑路陽執導的「盲人電影院」入圍第28屆金雞獎最佳男配角，金士傑是首位入圍金雞的台灣男演員，而「周處除三害」的監製李烈早年是演員，憑「逆光飛翔」成為首位入圍金雞獎的台灣女演員。

據悉，阮經天出道已經22年，最早是以偶像劇闖出名號，直到在電影「艋舺」裡飾演冷靜內斂、絕頂聰明的「和尚」，才在28歲拿下金馬影帝殊榮。阮經天也曾與楊冪合作電視劇「扶搖」，飾演腹黑又深情的「長孫無極」，讓他在中國獲得高人氣。

入圍 電影院 楊冪

上一則

馮小剛曬照慶養女18歲 網讚就像親生的

下一則

認愛柳俊烈 韓韶禧道歉卻止不住脫粉潮

延伸閱讀

「周處」賣破5億人民幣… 阮經天有望搶金雞？陸影評人說話了

「周處」賣破5億人民幣… 阮經天有望搶金雞？陸影評人說話了
明道、阮經天分不清 網看「九宮格圖」全崩潰

明道、阮經天分不清 網看「九宮格圖」全崩潰
梁朝偉有嚴重社恐症？卻約吳慷仁「跑趴」 原因曝光

梁朝偉有嚴重社恐症？卻約吳慷仁「跑趴」 原因曝光
「周處」靈修組織廈門版 前記者化身尊者 騙女學員上床

「周處」靈修組織廈門版 前記者化身尊者 騙女學員上床

熱門新聞

林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）

湯姆克魯斯傻眼 求婚後8天被甩 驚人內幕被揭露

2024-03-12 13:44

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事