陳喬恩隔5年演古裝 青蛙CP「烈焰」合體網嗨翻

陳喬恩客串演出一頭白髮新造型很吸睛。(圖／iQIYI提供)

電視劇男神任嘉倫主演的玄幻劇「烈焰」日前開播，他在劇中化身復仇王子，但網友驚喜發現不但何潤東友情出演扮任嘉倫的父王，加上明道、陳喬恩等熟面孔的客串，這也是陳喬恩隔5年首度接拍演古裝，對戲明道，簡直是「王子變青蛙」CP合體，全嗨翻讓作品一開播就話題不斷。

偶像劇熟面孔在「烈焰」中輪番登場，何潤東扮伍賡的父王，霸氣狂野的髮型跟粗眉，讓人一看就難忘，他為了拯救人族子民，並替全劇開局獻上超燃打戲，48歲的他不時露出健壯雙臂，肌肉線條讓網友直呼他的自我管理能力超強。

何潤東的身材引起討論。(圖／iQIYI提供)

而陳喬恩跟明道分別飾演太古時代的「白瓏」跟「亘古」，在第一集便露臉，劇中陳喬恩一頭白髮登場，造型飄仙氣，這是陳喬恩繼「獨孤皇后」之後，時隔5年以古裝扮相回歸，她一登場就被明道飾演的「亘古」重傷吐血身亡，被徐正溪抱在懷裡場面虐心。

此外，「後宮甄嬛傳」中的「華妃」蔣欣則在劇中飾演「心月葵」，剛出場就霸氣十足，用眼神肢體把反派特質狠狠拿捏，把伍賡母子逼上絕路。隨後伍賡雖以「阿狗」之身復活，卻被帶往不見天日的礦區，逆襲之路漫長。