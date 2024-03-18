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喬任梁去世7年被「AI復活」 老父要求下架：這是在揭傷疤

娛樂新聞組／即時報導
喬任梁「被復活」，他的父親無法接受。(取材自微博)
喬任梁「被復活」，他的父親無法接受。(取材自微博)

AI技術日新月異，近日有AI博主將腦筋動到已故藝人身上，利用AI技術讓過世的李玟、高以翔、喬任梁等人「復活開口」，短片流出後，引來兩極評價。而喬任梁的父親表示影片沒有事先徵求同意，難過表示「不能接受」。

瀟湘晨報報導，喬任梁於2016年離世，至今已經7年多，他的父親看到網上瘋傳的「兒子被復活」影片後，無法接受，感到不舒適，希望對方盡快下架，「他們未徵求我們同意，是我侄女刷到視頻（影片）發給我的，這是在揭傷疤」。

相關影片也引起許多網友不滿，紛紛呼籲，「請停止這場鬧劇，讓逝者安息，也避免他們的親人再因此難過」、「這尊重逝者嗎？」、「為了流量不擇手段罷了」、「我會覺得有點嚇人」、「這不合適，這並非本人，並不是他的真實意願」、「拿逝去的人賺錢，吃人血饅頭」。

另據紅星新聞報導，高以翔生前經紀人也轉達高以翔家人的意見，表示不希望高以翔肖像被他人任意使用，嚴厲地譴責並堅決抵制該行為，若不立即停止侵權行為，家人會採取法律行動。

此前，著名音樂人包小柏曾利用AI「復活」因罕病過世的愛女，還在老婆生日時，一家三口一起唱生日快樂歌，包小柏感慨，「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」。

AI 李玟

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