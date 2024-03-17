李玟、高以翔、喬任梁「被AI復活」 家屬出面譴責
近日中國社交平台上，李玟、高以翔、喬任梁等已故公眾人物被AI「復活」，他們既感恩父母養育，又感激粉絲支持，並說自己從未離開。但「被復活」的藝人家屬出面反對，也引發對「AI復活」技術的爭議。有人認為，AI「復活」已故親人可寄託思念；有人則認為是消費逝者，吃「人血饅頭」。
綜合媒體報導，影片中，已逝世的歌手李玟在鏡頭前與觀眾打招呼、對話：「在我離開這個世界的那一刻起，我一直能感受到你們無盡的愛和支持。」中國藝人喬任梁說「其實我並沒有真正離開」，還有台灣演員高以翔等「復活」影片也相繼出現。
此前，台灣藝人包小柏因無法接受女兒離世，用AI技術「復活」了女兒的聲音，並讓「女兒」為妻子唱了生日歌，讓網友們感受到技術為逝者家屬帶來的撫慰與溫情。但隨後一些網友跟風「AI復活」張國榮、黃家駒、李玟、喬任梁讓家屬趕到不適。
喬任梁父親近日表示，他已看到相關短片，不能接受，感到不適，希望對方盡快下架：「他們未徵求我們同意，這是在揭傷疤。」
另據紅星新聞報導，高以翔生前經紀人轉達家屬意見稱，不希望高以翔肖像被他人任意使用，嚴厲譴責並堅決抵制，若不立即停止侵權行為，會採取法律行動。同時，其家屬也呼籲粉絲朋友保持理智，切勿輕易相信涉事博主。
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