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身形消瘦 72歲洪金寶笑說：妻子虐待 不讓多吃

記者陳建嘉／綜合報導
洪金寶(左)與妻子高麗虹出席盛會，看起來精神奕奕。(取材自微博)
洪金寶(左)與妻子高麗虹出席盛會，看起來精神奕奕。(取材自微博)

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮日前落幕，現場巨星雲集，就連影壇大哥大，72歲動作明星洪金寶也與妻子高麗虹一同出席盛會，一改先前坐輪椅的憔悴模樣，雖拄著拐杖，但看起來狀態非常好，還向現場媒體及賓客揮手致意。

洪金寶近年身形變得較為消瘦，但他難得現身盛會，而他頂著一頭白髮，穿著黑色西裝，與在場媒體及來賓問好，面色紅潤，狀態看起來非常好。

洪金寶近年糖尿病纏身，被問到是否有減肥？洪金寶笑稱，被妻子虐待不讓自己吃太多，所以變瘦。雖仍吃肥膩的食物，但戒吃澱粉，並會多吃黃瓜和番茄等。雖然健康養生，不過唯一缺點就是營養無法均衡。

他並幽默表示，最近又養成運動習慣，而最常做的運動就是「講話」，「上下嘴唇」便是最常鍛鍊的部位，仍然不改私下幽默性格。

今年72歲的洪金寶入行逾60年，因拍戲以打戲為主，身體留下不少傷病。2017年，他做了膝蓋手術。

至於是否還會重回電影市場，他表示，自己也想，但目前會顧慮片商發行等原因，因此才久未有作品面世。靠功夫片打出名氣的洪金寶感嘆，目前電影業青黃不接，純動作片不再有市場。他透露，最近觀看「白日之下」等電影，得知現在有很多新晉導演，但沒有辦法做下去，皆因現在時運不濟，香港電影市場式微。

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