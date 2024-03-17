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趙露思被爆私生活乾淨 就愛吃喝 知名狗仔認證零緋聞

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思罕見身穿裸色薄紗禮服，大露性感曲線。(取材自微博)
趙露思罕見身穿裸色薄紗禮服，大露性感曲線。(取材自微博)

中國新生代女星趙露思，憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛·月升滄海」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數。但人紅是非多，關於她的緋聞也是漫天飛。近日，知名狗仔爆料，趙露思其實「私生活很乾淨，日常除了拍戲就是幹飯」，引起網友熱議。

趙露思是圈內有名的「旺夫」體質，和她合作過的多位男星都大紅，包括宋威龍、肖戰、劉宇寧、丁禹兮、林雨申、吳磊等。去年和趙露思主演「偷偷藏不住」的陳哲遠，也躍升男神之一。但因為與合作男星CP感太強，因此屢屢爆出緋聞，包括劉宇寧、楊洋、吳磊等。

近日，知名狗仔劉大錘跟拍趙露思後，發現她不是跟朋友吃涮火鍋，就是吃鐵鍋燉，其實私生活很乾淨，「不是在工作就是吃播，根本沒時間談戀愛。」意外被認證零緋聞。

對此，不少粉絲表示，「她就是一個特別可愛的女孩，生活非常簡單」、「趙露思就是努力工作的人」、「很喜歡深夜看她吃播」。

近日，趙露思為時尚雜誌拍攝封面，在知名攝影師陳漫鏡頭下，罕見身穿裸色薄紗禮服，大露全身性感曲線，不只如此，她還穿了深V禮服，一路開到胸下，性感破表。網友看了紛紛大讚「你美暈我了，你知道嗎？」、「真的美到失語」。

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