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孫怡、滕光正冰島同框 姐弟戀疑「假分手」

娛樂新聞組／綜合報導
孫怡(圖)被質疑和滕光正是假分手。（取材自微博）
孫怡(圖)被質疑和滕光正是假分手。（取材自微博）

中國女星孫怡和滕光正的姐弟戀風波又有新進度。孫怡遭網友質疑「知三當三」後疑似官宣分手當下，卻被爆料兩人一起現身冰島，孫怡疑是假分手。

知名狗仔「攝影劉大錘」近日爆料，30歲的孫怡與真人戀愛綜藝「怦然心動20歲」的小7歲來賓滕光正同居。而在節目中與滕光正牽手成功的女嘉賓沛沛隨即發文，質疑滕光正和兩個女生交往時間點重疊。網友梳理時間線後，懷疑孫怡「知三當三」。孫怡則快刀斬亂碼發文「讓他滾了」，疑似宣布分手。

與此同時，有網友爆料在冰島偶遇孫怡、滕光正，並稱根據時間來看，孫怡發「讓他滾了」時，正和滕光正在冰島北部米湖小鎮的小超市裡買麵包。爆料一岀，網友紛紛評論，「太尷尬了，這個世界是一個巨大的偶遇」、「一邊否認一邊在談，就是又戀愛腦又捨不得之前立的獨立大女人人設」。還有眼尖網友發現，「上午發文『讓他滾了』的孫怡和滕光正IP同在西班牙，隨後孫怡IP變成了北京」。

而在兩位當事人女性發聲後，滕光正終於回應事件，稱和孫怡相處的過程中，有明確表達自己是單身，但沒向孫怡說明他和沛沛的關係。所以，孫怡不是小三，對於所有的事毫不知情。

關於沛沛，滕光正表示，兩人在節目中以情侶身分相處，私下以朋友的身分繼續接觸，「沒有上升到男女朋友關係，從去年錄完返場之後便沒有聯繫了。」但網友說，看滕光正的回應「感覺不到尊重和距離感，更多的是刻意感」。

孫怡被質疑和滕光正(圖)是假分手。（取材自微博）
孫怡被質疑和滕光正(圖)是假分手。（取材自微博）

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