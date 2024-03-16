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節目上「強抱」寧靜挨轟 紀凌塵道歉：就是二楞子、學藝不精

娛樂新聞組／綜合報導
紀凌塵說自己就是二楞子，但無意冒犯寧靜。(取材自微博)
紀凌塵說自己就是二楞子，但無意冒犯寧靜。(取材自微博)

在近期播出的中國綜藝節目「無限超越班2」中，學員紀凌塵在節目中，與導師寧靜搭檔演出電影「無間道」中的經典片段，表演向大嫂表白，結果紀凌塵直接粗暴的抱住飾演大嫂的寧靜，此番表演引發了網友熱議。

「無限超越班2」導師陣容堅強，包括吳鎮宇、梁家輝、寧靜、惠英紅等人，近日，有一個片段是紀凌塵演的黑道小弟向大嫂告白，紀凌塵先是靠近寧靜並喊了她的名字，寧靜冷回，「我不喜歡你的呼吸，你能離我遠一點嗎？」紀凌塵邊靠近邊說，「我可以照顧你的」。

寧靜才說了「真好笑」，就被紀凌塵強行拉住，嚇得寧靜趕緊後退，但紀凌塵還是將她拉進懷裡，強行抱住，該舉動將周遭的所有人都嚇到目瞪口呆。

寧靜是「無限超越班2」中的導師之一。(取材自微博)
寧靜是「無限超越班2」中的導師之一。(取材自微博)

不少網友看了直接吐槽，「是在演瘋子嗎」、「讓寧靜害怕的男人」、「演員這碗飯你是非吃不可嗎」，導師吳鎮宇看了後也批評，「確實不行，不知道在演什麼」

事後，紀凌塵發文回應，「感恩寧靜老師的包容和理解，看了這期節目後也是無地自容，完全就是二楞子。但真心無意冒犯，就是學藝不精！深知學習的路上充滿坎坷，接受和感激所有的批評。」

寧靜直播時也被網友留言，「妳受苦了」，寧靜忍不住大笑，表示：「這是我們必須有的職業水準」。

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