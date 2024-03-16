與愛妻結縭26年 任達華談家庭美滿 籲常做1件事

任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。(圖／華映提供)

港星任達華在新片「源生罪」演出家中的大哥，用盡全力保護家人，他表示和新人合作演出不難，最難是要和吳家麗演母子，「我們以前都是演情侶，要拋開過去的習慣，用新人的心態去演，才能變成她的兒子。」

任達華表示「源生罪」傳達出對家人的愛，而現實生活，他和老婆結婚26年，寵妻、愛家的形象眾所皆知，擁有幸福家庭的他說：「我很重視家人，雖然現在科技很發達，但我建議大家可以多寫信和家人溝通，雖然我覺得自己文筆不好，但我還是經常寫信和畫畫給我女兒。」

而任達華在電影中扮演家中的大哥，是個擅長催眠的心理學家，陳紫萱扮演他的小妹，他以催眠恢復小妹的記憶，想找出當年母親吳家麗死亡的真相。他透露這部戲最難的部分是和吳家麗演母子，他表示以往兩人常常配對演情侶，「我們從『新紥師兄』續集就開始扮情侶了，電影中也演過好幾次，吳家麗在影壇性感女神的位置沒有人能取代，沒想到，這回她竟然要扮演我的媽媽。」

任達華表示演出時看著吳家麗的眼神都要小心調整，「我和她聊起當年演談情說愛的畫面，都笑說不知道這回怎麼演才好，我只能把自己當新人去演。」他更讚美吳家麗的表現出色，「她在片中展現神級演技，將精神患的歇斯底里詮釋的很深刻，可以放入教科書的！」

電影在上映之前，已經獲得多個海外影展的高度肯定，主角任達華也在歐洲白俄羅斯 舉辦的明斯克國際電影節獲得最佳男主角的肯定，讓他非常開心，他說：「導演的拍攝手法和構想都很新穎，可以將香港 電影透過與新導演的合作繼續傳承，我做為電影人希望可以支持新導演，繼續讓香港電影在本土及海外發光發熱，也希望新導演可以永遠帶給香港影壇新的活力。」